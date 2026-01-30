Πρόστιμα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε οκτώ εταιρείες

Την επιβολή προστίμων σε οκτώ εταιρείες, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2025, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για παραβάσεις του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει σχετικά με τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2024:

A. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του άρθρου 10(1) του Νόμου καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €7.500 έκαστη στις εταιρείας: - KDM Shipping Public Limited, και - Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.

• Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000 έκαστη στις εταιρείες: - A. Tsokkos Hotels Public Limited και - Dome Investments Public Company Limited , λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Οι Εταιρείες καθυστέρησαν περίπου 9 μήνες να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

• Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.750 στην εταιρεία MLK Foods Public Company Ltd λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.

• Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.

4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.250 στην εταιρεία Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου 4½ μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

• Η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.750 στην εταιρεία Unifast Finance & Investments Public Company Limited λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου 7 μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

• Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας.

• Η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

B. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 στην εταιρεία KDM Shipping Public Limited, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 στην ΕΚΚ. • Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 στην εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 στην ΕΚΚ.

• Η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 στην εταιρεία MLK Foods Public Company Ltd λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 στην ΕΚΚ.

• Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

• Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.