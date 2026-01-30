Βιομηχανία: Οριακές μεταβολές στις τιμές παραγωγού

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ στο Ισραήλ

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 έφτασε στις 122,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.  Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 0,3%.

Τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 0,8%, στη μεταποίηση κατά 0,3% και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,8%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (0,7%) και της μεταποίησης (0,3%). Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,0%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (3,1%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,5%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (0,8%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (0,4%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,8%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. 

