Οι κατώτατοι μισθοί ανά χώρα στην ΕΕ- Που βρίσκεται η Κύπρος

Στοιχεία για τους κατώτατους μισθούς που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat.

Την 1η Ιανουαρίου 2026, 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ είχαν εθνικούς κατώτατους μισθούς, όλες εκτός από τη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Από αυτές τις χώρες, 8 είχαν κατώτατους μισθούς κάτω των 1.000 ευρώ μηνιαίως: Βουλγαρία (620 ευρώ), Λετονία (780 ευρώ), Ρουμανία (795 ευρώ), Ουγγαρία (838 ευρώ), Εσθονία (886 ευρώ), Σλοβακία (915 ευρώ), Τσεχία (924 ευρώ) και Μάλτα (994 ευρώ).

Σε 8 άλλες χώρες, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν από 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ μηνιαίως: Ελλάδα (1.027 ευρώ), Κροατία (1.050 ευρώ), Πορτογαλία (1.073 ευρώ), Κύπρος (1.088 ευρώ), Πολωνία (1.139 ευρώ), Λιθουανία (1.153 ευρώ), Σλοβενία ​​(1.278 ευρώ) και Ισπανία (1.381 ευρώ).

Στις υπόλοιπες 6 χώρες, οι κατώτατοι μισθοί ήταν άνω των 1.500 ευρώ μηνιαίως: Γαλλία (1.823 ευρώ), Βέλγιο (2.112 ευρώ), Ολλανδία (2.295 ευρώ), Γερμανία (2.343 ευρώ), Ιρλανδία (2.391 ευρώ) και Λουξεμβούργο (2.704 ευρώ).

Μικρότερα κενά μόλις εξαλειφθούν οι διαφορές στα επίπεδα τιμών

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο υψηλότερος κατώτατος μισθός μεταξύ των χωρών της ΕΕ ήταν 4,4 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο. Ωστόσο, οι διαφορές στους κατώτατους μισθούς μεταξύ των χωρών είναι σημαντικά μικρότερες όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στα επίπεδα τιμών. Όταν εκφράζονται σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι κατώτατοι μισθοί στις χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα επίπεδα τιμών γίνονται υψηλότεροι σε σύγκριση με εκείνες με υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Μετά την προσαρμογή για τις διαφορές τιμών, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν από 886 ΜΑΔ ανά μήνα στην Εσθονία έως 2157 ΜΑΔ στη Γερμανία, πράγμα που σημαίνει ότι ο υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν 2,4 φορές ο χαμηλότερος.

Σε όρους ΜΑΔ, οι χώρες της ΕΕ με εθνικό κατώτατο μισθό μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 διαφορετικές ομάδες:

κατώτατοι μισθοί άνω των 1500 ΜΑΔ ανά μήνα: Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Πολωνία και Ισπανία. κατώτατοι μισθοί που κυμαίνονται μεταξύ 1.000 ΜΑΔ και 1.500 ΜΑΔ ανά μήνα: Σλοβενία, Λιθουανία, Κροατία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλτα, Σλοβακία, Βουλγαρία και Τσεχία.

και κατώτατοι μισθοί κάτω των 1.000 ΜΑΔ ανά μήνα: Λετονία και Εσθονία.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, 3 χώρες άλλαξαν ομάδες το 2026: οι κατώτατοι μισθοί που ισχύουν στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία είναι πλέον άνω των 1.000 ΜΑΔ ανά μήνα.