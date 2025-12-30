Πότε θα σταματήσουμε να οδηγούμε - Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την ημέρα που θα αφήσουμε το τιμόνι

Η εν λόγω εκτίμηση προέρχεται από μία από τις πλέον αξιόπιστες και καταξιωμένες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία επιχειρεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρονικό σημείο κατά το οποίο η ανθρώπινη παρουσία πίσω από το τιμόνι θα πάψει να είναι αναγκαία.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, η στιγμή όπου θα κληθούμε να «παραδώσουμε τα κλειδιά» πλησιάζει, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης προμηνύει μια τεκτονική αλλαγή στις μετακινήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα έρευνα της αναλυτικής εταιρείας KPMG, διεθνής οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών με δραστηριότητα σε 142 χώρες, το 87% των στελεχών της αυτοκινητοβιομηχανίας πιστεύει ότι έως το 2030 η αυτόνομη οδήγηση θα αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Η εν λόγω έρευνα υπερτονίζει το πως η λίστα με τα υποχρεωτικά συστήματα στα σύγχρονα οχήματα μεγαλώνει διαρκώς, κυρίως λόγω των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν την ύπαρξη τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού. Κάτι που η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει αφού, σήμερα, σχεδόν κάθε νέο αυτοκίνητο διαθέτει εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες lidar, που του επιτρέπουν να διατηρεί αυτόματα την ταχύτητα, τη θέση στη λωρίδα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Η μελέτη Global Automotive Executive Survey της KPMG επισημαίνει, επίσης, ότι η επερχόμενη μεταμόρφωση της αυτοκινητοβιομηχανίας ξεπερνά τα όρια της τεχνολογικής εξέλιξης, αφού ο εξηλεκτρισμός, η ψηφιοποίηση και τα νέα μοντέλα ιδιοκτησίας αλλάζουν ριζικά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου σε όλα της τα βήματα, από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι τον σχεδιασμό των οχημάτων και τη σχέση με τον πελάτη.

Η ίδια έκθεση προβλέπει ότι η αγορά των αυτόνομων οχημάτων θα αυξάνεται με ρυθμό 23% ετησίως την περίοδο 2025-2030, αγγίζοντας αξία 115 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η έννοια της «ιδιοκτησίας» ενός αυτοκινήτου θα περάσει στο παρελθόν, με τα στατιστικά να δείχνουν ότι το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το μοντέλο συνδρομής –δηλαδή η μακροχρόνια μίσθωση ή ενοικίαση οχημάτων– θα κυριαρχήσει, μετατρέποντας τον οδηγό σε χρήστη και όχι σε κάτοχο.

Σε αυτό το μοντέλο, ο πελάτης θα καταβάλει ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό και, με τη λήξη του συμβολαίου, το όχημα θα επιστρέφεται στον κατασκευαστή ή τον χρηματοπιστωτικό φορέα που το διαχειρίζεται.

Παράλληλα, το 91% των στελεχών της βιομηχανίας δηλώνει ότι ως το 2030 η αυτοκινητοβιομηχανία θα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από τη συνεργασία με άλλους τεχνολογικούς τομείς, από τις μπαταρίες και τις υποδομές cloud έως την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 77% των εταιρειών έχει καταλήξει ήδη στο πως οι στρατηγικές συμμαχίες και οι εταιρικές συνεργασίες θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική τους ανάπτυξη, αν θέλουν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται.

carandmotor.gr