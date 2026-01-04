Αυτή η σπάνια Ferrari 250 GTO αξίζει χρυσάφι (φώτος)

Μία από τις από τις πιο σπάνιες και ιστορικές Ferrari όλων των εποχών ετοιμάζεται να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται να εμφανιστεί σε διεθνή δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή που ενδέχεται να σπάσει κάθε ρεκόρ για την ιταλική μάρκα.

Η Ferrari αυτή είναι η 250 GTO με αριθμό πλαισίου 3729GT, μια από τις μόλις 36 που κατασκευάστηκαν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ‘60 και η μοναδική λευκή που βγήκε από το εργοστάσιο. Το τελευταίο της χαρακτηριστικό την κάνει να ξεχωρίζει ακόμα και μεταξύ των GTO που είναι το ιερό δισκοπότηρο των απανταχού συλλεκτών.

Η συγκεκριμένη 250 GTO δεν είναι μόνο ιδιαίτερη και σπάνια έχει και μια μεγάλη αγωνιστική ιστορία. Αρχικά αγοράστηκε από τον Βρετανό John Coombs και πίσω από το τιμόνι της κάθισαν μερικοί από τους κορυφαίους οδηγούς της εποχής, όπως οι Graham Hill, Jack Sears και Richie Ginther.

Κατά τις σεζόν 1962 και 1963 κατέκτησε θέσεις στο βάθρο σε σημαντικούς διεθνείς αγώνες όπως το RAC Tourist Trophy στο Goodwood και το Guards Trophy στο Brands Hatch.

Ο κινητήρας είναι ο αρχικός Colombo V12 των 3.000 κυβικών με τον οποίο βγήκε από το εργοστάσιο ο οποίος έχει ανακατασκευαστεί υπό την επίβλεψη της Ferrari Classiche, κάτι που ισχύει και για το χειροκίνητο κιβώτιο των πέντε σχέσεων.

Η δημοπρασία θα γίνει από τον οίκο Mecum Auctions και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η τελική τιμή ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια ή ακόμα και τα 60, πλησιάζοντας ή ακόμα και δημιουργώντας νέο ρεκόρ για τις πωλήσει 250 GTO.

Οι τιμές της συγκεκριμένης Ferrari κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα γιατί από πολλούς θεωρείται ως η απόλυτη έκφραση της κληρονομιάς της Ferrari μιας και εκείνη την εποχή συγκέντρωνε όλη την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την αγωνιστική εμπειρία της μάρκας.

Πηγή: cnn.gr