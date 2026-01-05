Αντόνιο Γκουτέρες για Βενεζουέλα: Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη χώρα.

«Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωση του που παρέδωσε στο συμβούλιο ασφαλείας η επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Ο Γκουτέρες αναφέρει επίσης στη δήλωση του ότι ανησυχεί για το ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας το Σάββατο δεν σέβεται του κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει στην δήλωση του.

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Τόσο η μόνιμη αντιπροσωπεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, όσο και άλλες χώρες ζήτησαν το Σάββατο (3/1) να συνεδριάσει, μετά τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Πηγή: cnn.gr