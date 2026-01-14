Η Defender επαναφέρει το αυθεντικό πνεύμα της περιπέτειας με το «Defender Trophy»

Η Land Rover Defender επαναφέρει το αυθεντικό πνεύμα της περιπέτειας με την ανακοίνωση του Defender Trophy, μιας νέας παγκόσμιας περιπέτειας που φιλοδοξεί να γράψει τη δική της ιστορία στον κόσμο των off-road challenges, συνδυάζοντας την αδρεναλίνη της εξερεύνησης με έναν ανώτερο σκοπό. Αυτό της προστασίας του πλανήτη μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό Tusk. Εμπνευσμένο από τα θρυλικά Trophy και Challenge events του παρελθόντος, το Defender Trophy καλεί άνδρες και γυναίκες από περισσότερες από 50 χώρες να δοκιμάσουν τις αντοχές, το μυαλό και το ομαδικό τους πνεύμα σε μια σειρά από απαιτητικές δοκιμασίες.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν ενεργές έως τις 10 Μαρτίου 2026. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα περάσουν από εθνικούς και περιφερειακούς προκριματικούς γύρους, με τους καλύτερους να κερδίζουν το εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό στην Αφρική, ο οποίος θα διεξαχθεί το 2026 σε συνεργασία με την Tusk. Εκεί, οι φιναλίστ θα διαγωνιστούν σε ζευγάρια μέσα από δοκιμασίες οδήγησης, ευρηματικότητας και φυσικής αντοχής, σε ένα σκηνικό που θα δοκιμάσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Το έπαθλο δεν είναι απλώς η νίκη, αλλά η συμμετοχή σε μια αποστολή με πραγματικό θετικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες και τη φύση.

Defender 110 Trophy Edition

Μαζί με τον διαγωνισμό, η Land Rover παρουσίασε το Defender 110 Trophy Edition, μια ειδική έκδοση που ενσαρκώνει απόλυτα το πνεύμα της περιπέτειας. Το μοντέλο θα διατίθεται σε δύο αποκλειστικά, ιστορικά εμπνευσμένα χρώματα: Deep Sandglow Yellow και Keswick Green, με μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες στο καπό, στα σποϊλερ, στις δαγκάνες φρένων και στα πίσω σημεία ρυμούλκησης. Και οι δύο αποχρώσεις μπορούν προαιρετικά να συνδυαστούν με ματ προστατευτική μεμβράνη, προσφέροντας επιπλέον αντοχή για όσους κινούνται εκτός δρόμου. Διαθέτει ζάντες 20 ιντσών σε Gloss Black, ελαστικά παντός εδάφους, ενισχυμένες προστασίες αμαξώματος, μαύρο εμπρός undershield και ειδικά Trophy decals στο καπό και την πίσω κολόνα. Στο εσωτερικό, τα σπόϊλερ Trophy, τα καθίσματα από Windsor Leather και η δοκός Cross Car Beam στο χρώμα του αμαξώματος με χαραγμένα λογότυπα Trophy υπογραμμίζουν τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης. Για όσους θέλουν ακόμα περισσότερα, υπάρχει πλήρης σειρά προαιρετικών off-road αξεσουάρ, όπως expedition οροφής, αναδιπλούμενη σκάλα, πλαϊνή βάση μεταφοράς εξοπλισμού, κλασικούς λασπωτήρες και raised air intake για οδήγηση σε σκόνη και άμμο.