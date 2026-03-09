Προπομπός της επίσκεψης του Emmanuel Macron στην Κύπρο αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας

Αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας βρίσκεται ήδη σταθμευμένο στην αεροπορική βάση Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron, στην Κύπρο. Πρόκειται για υποστηρικτικό αεροσκάφος που προηγείται κάθε επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στις χώρες που επισκέπτεται. Λειτουργεί ως οργανωμένος «προπομπός» της άφιξής του, μεταφέροντας υπηρεσιακούς παράγοντες, τεχνοκράτες, μέλη της διπλωματικής αποστολής, καθώς και προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η αποστολή του αεροσκάφους είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την άφιξη του Γάλλου Προέδρου.

Η παρουσία του στην Κύπρο υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, προετοιμασίας και ασφάλειας που συνοδεύει κάθε διεθνή επίσκεψη του Γάλλου ηγέτη.