Επί τάπητος εργασιακά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και στέγαση

Η έλλειψη δεξιοτήτων, η ανάγκη για δια βίου μάθηση, τα δικαιώματα των εργαζομένων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και η προσιτή στέγαση θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Εισερχόμενος στο Συμβούλιο το πρωί της Δευτέρας, ο Υπουργός είπε ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο, το πρώτο υπό την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, θα επικεντρωθεί στο ανθρώπινο κεφάλαιο, «τον πιο πολύτιμο πόρο μας και τις προκλήσεις που συνδέονται με τις ελλείψεις δεξιοτήτων και την ανάγκη για διά βίου μάθηση».

Σημείωσε ότι η υιοθέτηση της σύστασης από το Συμβούλιο για το ανθρώπινο κεφάλαιο αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για προώθηση των δεξιοτήτων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, για να δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους, ενώ διασφαλίζοντας και το μέλλον της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Κύπριος νομπελίστας οικονομίας, σερ Κρίστοφερ Πισσαρίδης, «θα μοιραστεί τη γνώση του, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων». Όπως είπε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να στηρίξει τους πολίτες, στην προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες και υποδομές.

Το Συμβούλιο θα απασχολήσει, επίσης, και το ζήτημα της οικονομικά προσιτής στέγασης. Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, το ζήτημα «αποτελεί ένα καίριο και πολυδιάστατο ζήτημα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις να επιτάσσουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις». Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών για τη διαμόρφωση στοχευμένων στεγαστικών πολιτικών, με βάση τα δεδομένα του τρέχοντος δημογραφικού τοπίου.

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως η οικονομική ισχύς της Ευρώπης πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική πρόοδο και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας», υπογράμμισε.

