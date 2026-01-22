Η άγνωστη λειτουργία στα κλειδιά του αυτοκινήτου που θα σε «σώσει» στη βροχή - Πώς ενεργοποιείται

Τα περισσότερα σύγχρονα κλειδιά αυτοκινήτου μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα από το απλό κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών, ενώ μία σχετικά άγνωστη λειτουργία τους μπορεί να φανεί χρήσιμη κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.

Η συνολική εξέλιξη που βλέπουμε στους τομείς της τεχνολογίας και της άνεσης γύρω από το αυτοκίνητο έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό μερικών από τις πιο «παραδοσιακές» και βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Με τις βροχές να είναι συχνές το τελευταίο διάστημα σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, μια απλή λειτουργία που υπάρχει σε αρκετούς μηχανισμούς κλειδιών αυτοκινήτου μπορεί να φανεί σωτήρια για το εσωτερικό του οχήματός σας.

Εφόσον λοιπόν διαπιστώσετε ότι έχετε απομακρυνθεί από το αυτοκίνητό σας και έχετε ξεχάσει κάποιο από τα παράθυρα ανοιχτά, η εν λόγω λειτουργία σάς επιτρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχουν κλείσει όλα τα παράθυρα χωρίς να γυρίσετε πίσω στο αυτοκίνητο.

Για να επωφεληθεί ο οδηγός από τη συγκεκριμένη λειτουργία, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να καταφύγει στο ηλεκτρονικό κλειδί του οχήματός του και να πατήσει παρατεταμένα (για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα) το κουμπί κλειδώματος των θυρών.

Εφόσον το κλειδί ενσωματώνει αυτή την ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία, όλα τα παράθυρα του οχήματός του θα κλείσουν συγχρονισμένα -σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Σε περίπτωση, μάλιστα, που το όχημα φέρει ηλιοροφή και είναι ανοιχτή, με το πάτημα του κουμπιού θα κλείσει και αυτή.

Αντίστροφα, μέσω του κουμπιού ξεκλειδώματος των θυρών σηματοδοτείται το κλείσιμο των παραθύρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία σε πολλά σύγχρονα οχήματα πρέπει να καταφύγουμε στο σύστημα πολυμέσων τους (infotainment).

Τέλος, ειδικοί αναφέρουν ότι η εν λόγω λειτουργία υπάρχει στα περισσότερα αυτοκίνητα Ευρωπαίων και Ασιατών κατασκευαστών από το 2010 και έπειτα, ενώ και ορισμένα αυτοκίνητα παλαιότερης τεχνολογίας μπορεί να φέρουν τη συγκεκριμένη λειτουργία, ωστόσο προκειμένου να την «ξεκλειδώσουν», απαιτείται μια ρύθμιση στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

carandmotor.gr