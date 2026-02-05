Κάνει ζημιά η νεκρά στην κατηφόρα; - Το μεγάλο λάθος που καταστρέφει το αυτοκίνητο

Αν και υπό κάθε πρίσμα η «νεκρά» στην ευθεία και ακόμη περισσότερο στην κατηφόρα για οικονομία καυσίμου δεν έχει απολύτως καμία λογική εφαρμογή στα σημερινά αυτοκίνητα, αρκετές δεκαετίες πριν, όταν τα αυτοκίνητα είχαν ακόμα καρμπυρατέρ, αυτή η πρακτική ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Ωστόσο η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτή την πρακτική κατά την οδήγηση, καθώς εκτός του ότι δεν υπάρχει όφελος στην οικονομία καυσίμου, αυξάνεται σημαντικά το ρίσκο ατυχήματος.

Επιλέγοντας «νεκρά» σε ένα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ενός αυτοκινήτου, επιτυγχάνουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς στερούμε από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα να διακόψει την παροχή καυσίμου όπως θα συνέβαινε αν και εφόσον ο οδηγός θα διατηρούσε μια σχέση στο σύστημα μετάδοσης.

Κι αυτό γιατί επιλέγοντας τη «νεκρά», ο κινητήρας εξακολουθεί να τροφοδοτείται με περισσότερο από όσο καύσιμο χρειάζεται για να παραμείνει σε λειτουργία, ενώ στην περίπτωση που δεν έχει αποσυνδεθεί από το σύστημα μετάδοσης αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας την κινητική ενέργεια.

Μία ακόμα παράμετρος που καθιστά την επιλογή της «νεκράς» επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι ο οδηγός χάνει με αυτήν την πρακτική τη δυνατότητα μιας άμεσης αντίδρασης, ειδικά αν χρειαστεί να επιταχύνει για να αποφύγει κάποιον κίνδυνο, ενώ περιορίζεται και ο έλεγχος του αυτοκινήτου.

Η πρακτική αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως σε μια κατηφόρα), καταπονέι διαρκώς το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου όπου ο οδηγός για να διατηρήσει σταθερή ταχύτητα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα φρένα με αποτέλεσμα το σύστημα να παρουσιαστεί ακόμη και υπερθέρμανση και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σημαντικά μειωμένη απόδοση.

Στα αυτόματα κιβώτια δεν πρέπει να βάζουμε «νεκρά» στις κατηφόρες, μιας και η εν κινήσει επαναφορά του σασμάν στο D, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μηχανικά μέρη της μετάδοσης.

Συμπερασματικά, η επιλογή της «νεκράς» όταν ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση είναι μια λάθος πρακτική την οποία θα πρέπει κανείς να αποφεύγει για να αποτρέψει την πρόωρη φθορά των μηχανικών μερών -ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο συμπλέκτης- αλλά και να μειώσει τις πιθανότητες εμπλοκής του σε ένα λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: carandmotor.gr