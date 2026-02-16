Το Nissan Qashqai e-POWER ξεχωρίζει με χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία

Το Nissan Qashqai με το ανανεωμένο σύστημα e-POWER πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον ανεξάρτητο οικολογικό έλεγχο ADAC Ecotest, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη αποδοτικότητα της νέας γενιάς του υβριδικού του συστήματος. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής, η κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σημειώνοντας μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Ο συγκεκριμένος αριθμός προέκυψε από τον συνδυασμό εργαστηριακών και δυναμικών δοκιμών που εφαρμόζει η γερμανική οργάνωση καταναλωτών ADAC, με στόχο την εξαγωγή τιμών κατανάλωσης που αντανακλούν πραγματικές συνθήκες χρήσης. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το Qashqai e-POWER τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας του όσον αφορά την αποδοτικότητα καυσίμου.

Η βελτίωση της κατανάλωσης συνοδεύεται και από σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων. Οι εκπομπές CO₂ μειώθηκαν από τα 116 στα 102 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, γεγονός που αντιστοιχεί σε βελτίωση περίπου 12%. Η επίδοση αυτή συνέβαλε σε συνολική αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων στο τεστ του ADAC.

Η νέα γενιά του συστήματος e-POWER βασίζεται σε έναν πλήρως ανασχεδιασμένο βενζινοκινητήρα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες, ιδίως σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου έως 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά από τα συμβατικά υβριδικά, καθώς ο κινητήρας βενζίνης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τροχοί κινούνται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα. Αυτό προσφέρει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και αίσθηση οδήγησης που θυμίζει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος είναι η αυξημένη αυτονομία. Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση και το ρεζερβουάρ των 55 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία φτάνει τα 1.018 χιλιόμετρα, δηλαδή 145 χιλιόμετρα περισσότερα ανά γέμισμα σε σχέση με πριν, επίπεδα που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς κυρίως σε πετρελαιοκίνητα μοντέλα. Επιπλέον, τα διαστήματα συντήρησης έχουν αυξηθεί από τα 15.000 στα 20.000 χιλιόμετρα, μειώνοντας το συνολικό κόστος χρήσης για τον ιδιοκτήτη.

Το ανανεωμένο Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER ξεκίνησε την παραγωγή του τον Ιούλιο στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ, ενισχύοντας τη θέση του ως μία από τις πιο προηγμένες επιλογές στην κατηγορία των εξηλεκτρισμένων crossover.