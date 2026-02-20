Γιατί τα λάδια του κινητήρα γίνονται μαύρα - Πότε είναι φυσιολογικό και πότε δείχνει βλάβη

Το λάδι του κινητήρα εκτός από το να λιπαίνει όλα τα κινούμενα μέρη, λειτουργεί και ως απολυμαντικό, αφαιρώντας μικροσωματίδια όπως σκόνη, υπολείμματα και αιθάλη. Αυτή η συνεχής κίνηση είναι ο τρόπος με τον οποίο συλλέγει ο,τι έχει απομείνει από τη διαδικασία καύσης και ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου.

Ο τύπος καυσίμου μπορεί επίσης να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, για παράδειγμα η καύση πετρελαίου συνήθως παράγει περισσότερη αιθάλη από τη βενζίνη, η οποία μπορεί να σκουρύνει το λάδι πολύ πιο γρήγορα. Επιπλέον, η έντονη θερμότητα στην οποία εκτίθεται το λάδι συμβάλλει επίσης στο σκούρο χρώμα των προσθέτων που περιέχονται σε αυτό.

Ενώ γενικά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει στον κινητήρα μόνο από το χρώμα του λαδιού, μπορείτε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για να διακρίνετε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν.

Για παράδειγμα, εάν το λάδι είναι καφέ και αφρώδες, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το ψυκτικό διαρρέει σε μέρη του κινητήρα όπου δεν πρέπει να βρίσκεται. Εάν είναι γαλακτώδες, θα μπορούσε να υποδεικνύει μια σπασμένη φλάντζα κεφαλής, ραγισμένο μπλοκ κινητήρα ή ελαττωματικό ψυγείο λαδιού.

Συνεπώς, η εξέταση του χρώματος του λαδιού δεν είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλάβετε πότε είναι ώρα για αλλαγή. Η καλύτερη πρακτική είναι να ακολουθείτε απλώς τις οδηγίες που ορίζει ο κατασκευαστής σας. Για τα περισσότερα αυτοκίνητα, το συνιστώμενο διάστημα αλλαγής λαδιών είναι μεταξύ 12.000 και 16.000 χιλιόμετων για πλήρως συνθετικά λάδια.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να προσέχετε το δείκτη στάθμης λαδιού για προφανείς απώλειες, όμως μην βασίζεστε μόνο στο χρώμα για να προβείτε σε αλλαγή αυτών.

Πηγή: carandmotor.gr