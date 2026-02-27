Υποχρεωτικά τα αυτοκόλλητα σε όλα τα αυτοκίνητα - Ποιο νέο μέτρο ετοιμάζει η Ευρώπη

Η Ευρώπη συνεχίζει να δίνει έμφαση στη διαφάνεια γύρω από την κατανάλωση ενέργειας των οχημάτων μηδενικών ρύπων, προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, αφού σύντομα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φέρουν ειδική ενεργειακή ετικέτα.

Με την ηλεκτροκίνηση να καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Ευρώπη προχωρά ένα βήμα παραπέρα στη διαφάνεια για τα ηλεκτρικά οχήματα, εισάγοντας μια νέα μέθοδο ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων.

Η νέα πρόταση που εξετάζεται από τα όργανα της Ε.Ε. προβλέπει την τοποθέτηση χρωματικής σήμανσης ενεργειακής απόδοσης σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, επιτρέποντας στον καταναλωτή να γνωρίζει άμεσα την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκίνητου.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα αυτοκόλλητων με κλίμακα από το Α έως και χαμηλότερες βαθμίδες, ανάλογα με την κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητο σε kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο, η κατηγορία Α θα αφορά οχήματα με κατανάλωση έως 14 kWh/100 χλμ, η κατηγορία Β 14–16 kWh/100 χλμ, η κατηγορία C 16–18 kWh/100 χλμ και ούτω καθεξής, με τις χαμηλότερες βαθμίδες να αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση.Η κορυφαία βαθμίδα Α αναμένεται να αφορά κυρίως μικρά αστικά οχήματα και microcars.

Υπενθυμίζεται τα καινούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη φέρουν ήδη σήμανση που αφορά τις εκπομπές άνθρακα, με τη νέα προσέγγιση να μετατοπίζει τώρα το βάρος και την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που θεωρείται πιο αναγκαίο για τα ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα οχήματα.

Οι κατασκευαστές υποχρεούνται ήδη να αναγράφουν την αυτονομία με πλήρη φόρτιση, την κατανάλωση στον μικτό κύκλο και την κατανάλωση σε αστικές συνθήκες, ωστόσο με τη χρήση της νέας ετικέτας, οι πληροφορίες θα είναι πιο άμεσες και ευανάγνωστες για τον μέσο αγοραστή.

Στόχος των οργάνων είναι η διευκόλυνση του υποψήφιου αγοραστή, ο οποίος θα μπορεί να συγκρίνει πιο εύκολα διαφορετικά μοντέλα, φέρνοντας ένα σύστημα παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στις οικιακές συσκευές, όπου η ενεργειακή κλάση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγοραστική απόφαση.

Παράλληλα, το μέτρο ενδέχεται να πιέσει τους κατασκευαστές να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στη βελτίωση της αποδοτικότητας, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη «βαθμολογία» για τα μοντέλα τους.

Πηγή: carandmotor.gr