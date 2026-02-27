Επεκτείνεται ο εμβολιασμός για τον αφθώδη πυρετό - 23.500 δόσεις σε ιδιώτες κτηνιάτρους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός των βοοειδών κατά του αφθώδους πυρετού εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων από την περιοχή την οποία εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της νόσου στην Αραδίππου, ενώ από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή και η επόμενη φάση του εμβολιακού προγράμματος, που αφορά τη ζώνη των δέκα χιλιομέτρων. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, για τις ανάγκες της διαδικασίας έχουν ήδη διατεθεί 23.500 δόσεις εμβολίων σε ιδιώτες κτηνιάτρους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια εμβολίων που αφορούν τον χοιροτροφικό τομέα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής πρόληψης.

Παράλληλα, συνεχίζεται εντατικά το πρόγραμμα δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, με όλα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Χθες παραλήφθηκαν και τα αποτελέσματα από το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθώδη πυρετό, τα οποία επιβεβαιώνουν πλήρως τα ευρήματα του Εθνικού Εργαστηρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οργανωμένα σύνολα αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, με στόχο την αναλυτική ενημέρωσή τους για το εμβολιακό πρόγραμμα και τα μέτρα βιοασφάλειας.

Σημειώνεται ότι δηλώσεις από εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα γίνουν στις 11:30 το πρωί στο ΚΣΕΔ.

