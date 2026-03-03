Αυτή είναι η χειρότερη ώρα και μέρα για να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου

Η σωστή στιγμή επίσκεψης σε ένα πρατήριο καυσίμων για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου μας μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εξοικονόμηση χρήματος αλλά και χρόνου.

Αν μέχρι σήμερα θεωρούσατε ότι η στιγμή που επιλέγετε να επισκεφθείτε ένα πρατήριο καυσίμων δεν παίζει κάποιο κάποιο ρόλο στην τσέπη σας, τότε διαβάζοντας τα όσα ακολουθούν ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας.

Κι αυτό γιατί επιλέγοντας τη λάθος στιγμή για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου σας είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, είτε γιατί θα πληρώσετε περισσότερα χρήματα για λιγότερο καύσιμο, είτε γιατί η ποιότητα του καυσίμου ή και των υπηρεσιών δεν θα αναλογεί στο ποσό το οποίο θα δαπανήσετε.

Αποφύγετε τις ώρες αιχμής

Οι ώρες -αλλά και οι ημέρες- που ένα πρατήριο βενζίνης καλείται να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό οχημάτων είναι οι πλέον ακατάλληλες για τη δική μας επίσκεψη.

Πρωτίστως γιατί θα σας αναγκάσει να σπαταλήσετε περισσότερο χρόνο στην προσπάθειά σας να εξυπηρετηθείτε, και, δευτερευόντως, γιατί θα επιβάλει στους εργαζόμενους του πρατηρίου να κινηθούν υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ενός λάθους.

Εκτός των άλλων, ένα ασφυκτικά γεμάτο πρατήριο είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τους απαραίτητους ελέγχους, είτε στο διαμέρισμα του κινητήρα π.χ. για τη συμπλήρωση υγρών είτε στην πίεση των ελαστικών.

Αποφύγετε τα σαββατοκύριακα

Στην περίπτωση που επιλέξετε να ανεφοδιαστείτε κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όχι μόνο να χάσετε πολύτιμο χρόνο, περιμένοντας σε ουρές, αλλά και να εντοπίσετε και μια μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων, καθώς εκείνες τις ημέρες επιλέγουν να ανεφοδιάσουν το ντεπόζιτό τους οι περισσότεροι καταναλωτές, με ορισμένα πρατήρια να αυξάνουν για αυτόν τον λόγο τις τιμές τους.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν ένα σαββατοκύριακο συμπίπτει με μια μεγάλη έξοδο από την πόλη και το πρατήριο το οποίο θα επιλέξουμε βρίσκεται πάνω σε έναν μεγάλο οδικό άξονα.

Τέλος, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, τη Δευτέρα παρατηρούνται διαχρονικά οι χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα, ενώ σύμφωνα με την πλατφόρμα GasBuddy, η οποία συγκρίνει τιμές καυσίμων στα πρατήρια επί αμερικανικού εδάφους, η μέρα κατά την οποία καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές είναι η Πέμπτη.

carandmotor.gr