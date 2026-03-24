Τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν εκκινήσεις το αυτοκίνητο - Γιατί είναι σημαντικά

Καθοριστικής σημασίας είναι η σωστή προετοιμασία προτού ξεκινήσετε μια διαδρομή με το αυτοκίνητό σας, μια διαδικασία που αν και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, η πλειοψηφία των οδηγών τη παραλείπει.

Έτσι προλαμβάνονται απρόοπτα περιστατικά στον δρόμο, και εξασφαλίζεται μια ομαλή οδηγική εμπειρία, ελαχιστοποιώντας το άγχος από αναπάντεχα συμβάντα. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τη λίστα με τα πέντε πράγματα που πρέπει να κάνετε αμέσως μόλις μπείτε στο αυτοκίνητο.

1. Κλειδώστε αμέσως τις πόρτες

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να κλειδώσετε το αυτοκίνητό σας. Η αναμονή έως τη στιγμή της ενεργοποίησης του αυτόματος κλειδόματος είναι επικίνδυνη, καθώς η στιγμή που μπαίνετε στο αυτοκίνητο είναι η πιο ευάλωτη. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι για να αποτρέψετε τους κλέφτες από το να ανοίξουν κάποια πόρτα του αυτοκινήτου, όσο εσείς είστε απασχολημένοι με κάτι άλλο.

2. Ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος και των καθρεφτών

Προτού δέσετε τη ζώνη ασφαλείας σας, βεβαιωθείτε ότι κάθεστε σωστά και ότι έχετε πλήρη περιμετρική ορατότητα του αυτοκινήτου. Τα πόδια σας θα πρέπει να μπορούν να πατούν πλήρως τα πεντάλ ενώ τα γόνατά σας παραμένουν ελαφρώς λυγισμένα, και τα χέρια σας δεν πρέπει να είναι πολύ σφιγμένα όταν πιάνετε το τιμόνι. Ρυθμίστε επίσης τον κεντρικό καθρέπτη και τους παλινούς καθρέπτες οπισθοπορείας για να ελαχιστοποιήσετε τα τυφλά σημεία, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά την αλλαγή λωρίδας.

3. Φορέστε τη ζώνη ασφαλείας

Η σημαντικότερη αρχή την οποία πρέπει όλοι οι οδηγοί να τηρούν ευλαβικά, αφορά τη ζώνη ασφαλείας. Οι ζώνες ασφαλείας είναι το καλύτερο μέσο προστασίας και σας κρατούν επίσης σταθερούς στη σωστή θέση οδήγησης εάν χρειαστεί να αλλάξετε απότομα κατεύθυνση.

4. Ελέγξτε τις προειδοποιητικές λυχνίες στο ταμπλό

Αφού εκκινήσετε τον κινητήρα, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να ρίξετε μια ματιά στον πίνακα οργάνων και να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν αναμμένες τυχόν προειδοποιητικές λυχνίες. Εάν κάποια ένδειξη παραμείνει αναμμένη ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου για να διαπιστώσετε τι σημαίνει η λυχνία και πως να την αντιμετωπίσετε.

5. Μην ενεργοποιείτε αμέσως το σύστημα κλιματισμού

Τέλος, από τις χειρότερες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σε έναν κινητήρα είναι να τον υπερφορτώσετε με τον κλιματισμό όταν ακόμα δεν βρίσκεται στο κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας. Η ευκολότερη λύση που μπορείτε να κάνετε το καλοκαίρι είναι να κατεβάσετε τα μπροστινά παράθυρα εντελώς και τα πίσω παράθυρα μόνο μέχρι τη μέση για να βγει η θερμότητα και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό, ενώ το χειμώνα η χρήση μόνο του θερμού αέρα μπορεί να προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

