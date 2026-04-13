Αυτή είναι η ονειρεμένη διαδρομή που όλοι πρέπει να κάνουν μία φορά στη ζωή τους - Πού βρίσκεται

Αν ελάχιστες χώρες στον πλανήτη διαθέτουν την ακτογραμμή της Ελλάδας, μία από τις πιο φημισμένες παραθαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο βρίσκεται στη γειτονική Ιταλία.

Ο λόγος για το μικρό κομμάτι ασφάλτου που ισορροπεί ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους των ακτών του Αμάλφι και στο απέραντο γαλάζιο του Τυρρηνικού Πελάγους.

Όλο το μήκος της ακτής καλύπτει ο συγκλονιστικός «αιωρούμενος» δρόμος 163 (ή Amalfitana) που συνδέει τις πόλεις Amalfi – Positano – Sorrento. Έχει μήκος άνω των 50 χλμ. και διατρέχει μια πληθώρα γραφικών χωριών που απλώνονται πάνω στους λόφους, συνθέτοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Διασχίζοντας με το αυτοκίνητό μας την Ακτή του Αμάλφι θα σαγηνευτούμε από το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο: Από τη μία μεριά ξεδιπλώνεται ο καταπράσινος λόφος με τα παστέλ χρώματος σπιτάκια και από την άλλη δεσπόζουν τα κρυστάλλινα νερά του Τυρρηνικού Πελάγους.

Παρ’ όλα αυτά, η μοναδικής ομορφιάς διαδρομή κρύβει και μερικές παγίδες, δεδομένου ότι υπάρχουν σημεία όπου ο δρόμος στενεύει απότομα και μετά βίας μπορεί να φιλοξενήσει δύο αυτοκίνητα.

Δεν είναι λίγα, άλλωστε, τα περιστατικά που κατά τις μετωπικές συναντήσεις λεωφορείων προκλήθηκε πραγματικό χάος, με την κυκλοφορία να «παγώνει» για αρκετές ώρες.

Ξεχωριστό χαρακτήρα στην Amalfatina δίνουν επίσης και οι φουρκέτες που απλώνονται στους λόφους, και απαιτούν από τον οδηγό να έχει διαρκώς εστιασμένη την προσοχή του στον δρόμο και να μην αφήνεται να παρασυρθεί από τη σαγηνευτική θέα που σερβίρεται μπροστά του.

