Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Αυτή είναι η ονειρεμένη διαδρομή που όλοι πρέπει να κάνουν μία φορά στη ζωή τους - Πού βρίσκεται

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Μια διαδρομή που δεν πρέπει να λείπει από την «ατζέντα» εκείνων που αγαπούν τις αποδράσεις και την οδήγηση φιγουράρει ανάμεσα στις πιο όμοφες και απολαυστικές του πλανήτη.

Αν ελάχιστες χώρες στον πλανήτη διαθέτουν την ακτογραμμή της Ελλάδας, μία από τις πιο φημισμένες παραθαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο βρίσκεται στη γειτονική Ιταλία.

Ο λόγος για το μικρό κομμάτι ασφάλτου που ισορροπεί ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους των ακτών του Αμάλφι και στο απέραντο γαλάζιο του Τυρρηνικού Πελάγους.

Όλο το μήκος της ακτής καλύπτει ο συγκλονιστικός «αιωρούμενος» δρόμος 163 (ή Amalfitana) που συνδέει τις πόλεις Amalfi – Positano – Sorrento. Έχει μήκος άνω των 50 χλμ. και διατρέχει μια πληθώρα γραφικών χωριών που απλώνονται πάνω στους λόφους, συνθέτοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Διασχίζοντας με το αυτοκίνητό μας την Ακτή του Αμάλφι θα σαγηνευτούμε από το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο: Από τη μία μεριά ξεδιπλώνεται ο καταπράσινος λόφος με τα παστέλ χρώματος σπιτάκια και από την άλλη δεσπόζουν τα κρυστάλλινα νερά του Τυρρηνικού Πελάγους.

Παρ’ όλα αυτά, η μοναδικής ομορφιάς διαδρομή κρύβει και μερικές παγίδες, δεδομένου ότι υπάρχουν σημεία όπου ο δρόμος στενεύει απότομα και μετά βίας μπορεί να φιλοξενήσει δύο αυτοκίνητα.

Δεν είναι λίγα, άλλωστε, τα περιστατικά που κατά τις μετωπικές συναντήσεις λεωφορείων προκλήθηκε πραγματικό χάος, με την κυκλοφορία να «παγώνει» για αρκετές ώρες.

Ξεχωριστό χαρακτήρα στην Amalfatina δίνουν επίσης και οι φουρκέτες που απλώνονται στους λόφους, και απαιτούν από τον οδηγό να έχει διαρκώς εστιασμένη την προσοχή του στον δρόμο και να μην αφήνεται να παρασυρθεί από τη σαγηνευτική θέα που σερβίρεται μπροστά του.

Πηγή: carandmotor.gr

Tags

AUTOAUTO NEWSΤΑΞΙΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα