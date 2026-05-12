Δρ. Πέτρος Καραγιάννης: Ο χανταϊός χωρίζεται σε δύο ομάδες – Άλλος ιός «χτυπά» κρουαζιερόπλοια στην Καραϊβική (ηχητικό)

Επιμέλεια: Ανδρέας Ποταμίτης

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο, ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο από τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας και μοριακής ιολογίας, Πέτρο Καραγιάννη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 96.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο δρ. Καραγιάννης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο ιό. «Είναι γνωστός εδώ και πέραν των 50 ετών. Απομονώθηκε στην Κορέα κατά τον κορεάτικο πόλεμο και από τότε έχουν ανιχνευθεί στελέχη στην Ευρώπη και την Αμερική», σημειώνει ο ίδιος.

Δύο ομάδες χανταϊού

Ο καθηγητής εξήγησε ότι ο χανταϊός διαχωρίζεται σε δύο ομάδες. Η πρώτη, της άπω ανατολής, η οποία προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με επιπλοκές στα νεφρά και η δεύτερη προκαλεί πνευμονικό σύνδρομο, η οποία βρίσκεται στην αμερικανική ήπειρο και είναι αυτή που εντοπίστηκε και στο κρουαζιερόπλοιο.

Πρόκειται για έναν ιό με πάρα πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, γύρω στο 40% συγκεκριμένα αυτός που προκαλεί το πνευμονικό επεισόδιο και στο 15% αυτός που προκαλεί αιμορραγικό επεισόδιο, σύμφωνα με τον επιστήμονα. Δεν υπάρχουν αντιικά φάρμακα ούτε εμβόλια, επομένως η διαχείριση των περιστατικών είναι ανάλογα με τη συμπτωματολογία και χρειάζεται έγκαιρη και άμεση επέμβαση.

Το επικίνδυνο, λέει ο δρ. Καραγιάννης και για την περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, είναι ότι η περίοδος επώασης ενός ατόμου στον ιό μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα μπορεί να περάσει μία εβδομάδα μέχρι οκτώ εβδομάδες, γι’ αυτό και όσοι μπήκαν σε απομόνωση θα μείνουν για 45 ημέρες.

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται από τα περιττώματα, τα ούρα και το σάλιο τρωκτικών, επομένως ο άνθρωπος μολύνεται αν φάει, πιει μολυσμένο φαγητό, σημειώνει ο δρ. Καραγιάννης, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση του MV Hondius το πρώτο περιστατικό ίσως μολύνθηκε στην αργεντινή, σε μια χωματερή, όπου πήγε για να παρακολουθήσει πουλιά. «Όταν βγήκαν στο κρουαζιερόπλοιο, μέσα στη στενότητα των καμπινών, των διαδρόμων, που δεν υπάρχουν παράθυρα για να αερίζονται κανονικά, κάποιοι μολύνθηκαν διότι ήρθαν σε πολύ στενή επαφή ο ένας με τον άλλο. Χρειάζεται στενότατη επαφή για να κολλήσει κάποιος», σημειώνει ο ειδικός.

Όσο αφορά τους επιβάτες του πλοίου, ο δρ. Καραγιάννης σημειώνει πως δεν υπήρχε Κύπριος ανάμεσά τους, υπήρχε ένας Έλληνας ωστόσο ο οποίος νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο.

Αγωνία για κρουαζιέρες

Απαντώντας σε ερώτηση ακροατή που ετοιμάζει κρουαζιέρα για το καλοκαίρι και αν πρέπει να την αναβάλει λόγω χανταϊού, ο δρ. Καραγιάννης αναφέρει ότι αν η κρουαζιέρα είναι στη Μεσόγειο δεν υπάρχει κίνδυνος. «Κατ’ ακρίβειαν δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος από τον συγκεκριμένο ιό στις κρουαζιέρες γενικά, παρόλο που στην Καραϊβική υπήρξε μόλυνση και στο παρελθόν», υπογραμμίζει. Προσθέτει, δε, ότι στην Καραϊβική υπάρχει μόλυνση σε κρουαζιερόπλοια από τον νόροϊο, ο οποίος προκαλεί εμετό και διάρροια, ένα οξείας μορφής νόσημα, που διαρκεί μόλις 48 ώρες και μετά το άτομο ανανήπτει πλήρως. «Επομένως εγώ δεν θα ανέβαλα την κρουαζιέρα μου», αναφέρει και κατευνάζει καταληκτικά την αναστάτωση για το ενδεχόμενο μια νέας πανδημίας ή επιδημίας.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Δρ. Πέτρου Καραγιάννη στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: