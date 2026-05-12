Στο €1,3 δισ. τα έσοδα από στοίχημα το 2025

Η ανοδική πορεία της στοιχηματικής αγοράς στην Κύπρο συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να καταγράφουν σημαντική αύξηση και να επιβεβαιώνουν τη σταθερή ενίσχυση του τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στα €395.526.151, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€323.184.347).

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ετήσια βάση, τα συνολικά μεικτά έσοδα για το 2025 έφτασαν σε €1.326.988.085, καταγράφοντας αύξηση 8% συγκριτικά με το 2024 (€1.224.576.082).

Από τα συνολικά μεικτά έσοδα του τέταρτου τριμήνου 2025, τα €94.055.932 προήλθαν από τους αποδέκτες Κλάσης Α και τα €301.470.219 από τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Α αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2024 και κατά 4% σε σχέση με το 2023. Αντίστοιχα, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Β κατέγραψαν σημαντική αύξηση 27% σε σύγκριση με το 2024 και 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β ανήλθαν στα €348.153.029, καταγράφοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών, ύψους €271.455.714, αφορά και αυτή την περίοδο στους παίκτες Κλάσης Β. Σε ετήσια βάση, τα συνολικά κέρδη παικτών για το 2025 ανήλθαν στα €1.165.151.569, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το 2024.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β ανήλθαν συνολικά στα €47.373.122 το Δ’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (€45.498.036). Ειδικότερα, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α ανήλθαν στα €17.358.617, σημειώνοντας μείωση 5%, ενώ οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Β έφτασαν τα €30.014.506, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α παγκύπρια, αυτός αυξήθηκε οριακά κατά 1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2024, με συνολικά 467 υποστατικά να λειτουργούν στη χώρα. Από αυτά, 163 βρίσκονται στη Λευκωσία, 135 στη Λεμεσό, 84 στη Λάρνακα, 49 στην Πάφο και 36 στην Αμμόχωστο. Οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.556, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών παρουσίασαν αύξηση 122% συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2024.

Ο αριθμός των αποδεκτών παρέμεινε σταθερός, με 6 αποδέκτες Κλάσης Α και 13 αποδέκτες Κλάσης Β.

Τέλος, συνεχίστηκε η προσπάθεια φραγής παράνομων ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2025, η σχετική λίστα απαριθμούσε 22.009 ιστοσελίδες, με 184 νέες προσθήκες, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.