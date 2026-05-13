Eurovision 2026: Η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου απόψε στον Β' Ημιτελικό - Οι υποψήφιες χώρες

Μετά την πρόκριση του Akylas με το Ferto στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τη σκυτάλη παίρνει απόψε ο Β’ Ημιτελικός, που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Στον Β΄ Ημιτελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη

Η Κύπρος εκπροσωπείται από την Αντιγόνη και το «Jalla» και θα την απολαύσουμε στον Β’ Ημιτελικό.

Τα στοιχήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς οι εταιρείες δίνουν τη Κύπρο σταθερά στη 12η-13η θέση, ενώ τα προγνωστικά για τον ημιτελικό θεωρούν σχεδόν δεδομένη την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Από τις πρώτες δύο πρόβες που πραγματοποίησε η αποστολή της Κύπρου στη Βιέννη, η σκηνική παρουσία του τραγουδιού χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και εκρηκτική.

Eurovision 2026: Ο μεγάλος τελικός του Σαββάτου

Η μεγάλη στιγμή για τον τελικό έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου, επίσης στις 22:00, με 25 χώρες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Στη σκηνή θα ανέβουν οι 10 φιναλίστ από κάθε ημιτελικό, οι χώρες του Big Four – Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία – και η διοργανώτρια Αυστρία.

Ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision - στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος - θα διεξαχθεί απόψες στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας και αυτός από το ΡΙΚ 1.

