Κοκτέιλ σκόνης και ισχυρών ανέμων μέχρι την Παρασκευή - Χαλάει ο καιρός, έρχονται κάτω του κανονικού θερμοκρασίες και βροχές!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Eurovision 2026: Η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου απόψε στον Β' Ημιτελικό - Οι υποψήφιες χώρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Μετά την πρόκριση του Akylas με το Ferto στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τη σκυτάλη παίρνει απόψε ο Β’ Ημιτελικός, που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Στον Β΄ Ημιτελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη

Η Κύπρος εκπροσωπείται από την Αντιγόνη και το «Jalla» και θα την απολαύσουμε στον Β’ Ημιτελικό.

Τα στοιχήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς οι εταιρείες δίνουν τη Κύπρο σταθερά στη 12η-13η θέση, ενώ τα προγνωστικά για τον ημιτελικό θεωρούν σχεδόν δεδομένη την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Από τις πρώτες δύο πρόβες που πραγματοποίησε η αποστολή της Κύπρου στη Βιέννη, η σκηνική παρουσία του τραγουδιού χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και εκρηκτική.

Eurovision 2026: Ο μεγάλος τελικός του Σαββάτου

Η μεγάλη στιγμή για τον τελικό έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου, επίσης στις 22:00, με 25 χώρες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Στη σκηνή θα ανέβουν οι 10 φιναλίστ από κάθε ημιτελικό, οι χώρες του Big Four – Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία – και η διοργανώτρια Αυστρία.

Ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision - στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος - θα διεξαχθεί απόψες στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας και αυτός από το ΡΙΚ 1.

Με πληροφορίες από iefimerida.gr 

 

Tags

EurovisionEUROVISIONeurovision song contestEUROVISION 2026BuzzlifeANTIGONI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα