Στο τραπέζι ριζικές αλλαγές: Νέος Καταστατικός Χάρτης στο επίκεντρο της τριήμερης Ιεράς Συνόδου, ακολουθεί εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Η έγκριση του αναθεωρημένου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 18, 19 και 20 Μαΐου, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χριστάκη Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής που εξέταζε την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία αποτελούνταν από ειδικούς επί κανονικού δικαίου και από ιεράρχες με νομική κατάρτιση. Όπως εξήγησε, κατά το τριήμερο των συνεδριάσεων θα τύχουν επεξεργασίας οι προτάσεις για αλλαγές και αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη. Ο ίδιος σημείωσε ότι, εφόσον υπάρξουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, αυτές θα εξεταστούν εντός του τριημέρου, ώστε να εγκριθεί στην τελική του μορφή ο νέος αναθεωρημένος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, μία από τις βασικές πρόνοιες που βρίσκονται στο προσκήνιο αφορά την εκλογή Επισκόπων, με πρόβλεψη,σε γενικές γραμμές, να εκλέγονται απευθείας από την Ιερά Σύνοδο χωρίς τη διαδικασία εκλογής τριπροσώπου.

Ερωτηθείς για τη σημασία του νέου Καταστατικού Χάρτη και τις αλλαγές που επιφέρει, ο κ. Ευσταθίου το χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό», υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται ο φανατισμός και οι αντιπαραθέσεις πριν από τις εκλογές. Όπως είπε, αυτό αποτελεί ένα βασικό επιχείρημα υπέρ των αλλαγών. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, κυρίως νομικής φύσεως, τα οποία αφορούν την Εκκλησία και θα πρέπει να απλοποιηθούν, ώστε να αποφεύγονται δυστοκίες, δυσκολίες και χρονοβόρες διαδικασίες εντός της Ιεράς Συνόδου για τη λήψη αποφάσεων.

Ο κ. Ευσταθίου εξήγησε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα παρουσίας οποιουδήποτε δικηγόρου, γεγονός που,όπως είπε, καθιστούσε χρονοβόρες ακόμη και διαδικασίες για απλά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να επιλύονται πιο ευέλικτα και σύντομα. Αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου το θέμα του Τυχικός, ο κ. Ευσταθίου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν αυτό θα συμβεί, σημειώνοντας πως, για να συζητηθεί, θα πρέπει να τεθεί από κάποιο συνοδικό μέλος ως θέμα προς συζήτηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανέφερε, η διαδικασία του τριημέρου θα επικεντρωθεί κυρίως στην έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη, καθώς πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί εκτενή εργασία. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι εάν κάποιος συνοδικός θέσει το θέμα, τότε αυτό θα ενταχθεί κανονικά στην ατζέντα της Ιεράς Συνόδου. Κληθείς να σχολιάσει τι σημαίνει εκκλησιαστικά η «επ’ αόριστον αργία» που έχει επιβληθεί στον Τυχικό, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι θα παραμένει σε αργία χωρίς δικαίωμα επιτέλεσης ιερατικών καθηκόντων. Όπως εξήγησε, το «επ’ αόριστον» σημαίνει μέχρις ότου η Ιερά Σύνοδος αποφασίσει διαφορετικά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής υπογράμμισε ακόμη ότι όλα τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση το δίκαιο της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι «με το δίκαιο της Εκκλησίας δεν υπάρχουν ήπιες και σκληρότερες γραμμές». Ερωτηθείς κατά πόσο η αντιπαράθεση επηρεάζει την ενότητα της Εκκλησίας, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι αυτό ακριβώς είναι που επιθυμούν να εκλείψει.

Όπως είπε, οι αντιπαραθέσεις στους κόλπους της Εκκλησίας δεν είναι κάτι που τους χαροποιεί ούτε κάτι που γίνεται ανεκτό, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο εκκλησιαστικός χώρος προϋποθέτει ως βασική αρχή θεμελίωσης το στοιχείο της ενότητας. «Από εκεί και πέρα πάμε σε άλλου είδους καταστάσεις που εκτρέπουν από αυτό το φρόνημα και πνεύμα της Εκκλησίας», πρόσθεσε. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα Τυχικού, συνέχισε, αυτό θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες.

«Αυτή τη στιγμή ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Επίσκοπος Τυχικός να βρει τον δρόμο του», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας προβλέπει ξεκάθαρα συγκεκριμένες διαδικασίες και πρόνοιες.

Τέλος, αναφερόμενος στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ο κ. Ευσταθίου δήλωσε ότι η διαδικασία θα δρομολογηθεί άμεσα μετά την έγκριση του αναθεωρημένου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Μαΐου, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως «πολύ σύντομη».