Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ανώτεροι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι συμφωνούν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επιτρέπεται να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε την Τρίτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Reuters, σε μια ένδειξη ότι οι δύο χώρες επιχειρούν να βρουν κοινό έδαφος στις προσπάθειες άσκησης πίεσης προς το Ιράν ώστε να εγκαταλείψει τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έρχεται ενόψει της κρίσιμης συνόδου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπου το ζήτημα του ελέγχου του Ιράν στα Στενά θα βρίσκεται στην ατζέντα.

Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο της ζωτικής σημασίας εμπορικής αρτηρίας από το Ιράν μετά τις κοινές ισραηλινοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Συμφώνησαν ότι καμία χώρα ή οργάνωση δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το θέμα σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Απρίλιο.

«Συμφώνησαν ότι καμία χώρα ή οργάνωση δεν μπορεί να επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση από διεθνείς θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Τόμι Πίγκοτ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε μέχρι τώρα δημοσιοποιήσει επίσημη ενημέρωση για την επικοινωνία, σε απόκλιση από τη συνήθη πρακτική του.

Η κινεζική πρεσβεία δεν αμφισβήτησε την αμερικανική εκδοχή της συνομιλίας, δηλώνοντας ότι ελπίζει όλες οι πλευρές να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας στα Στενά, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η διασφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον»

«Η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και η διασφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Λιου Πενγκγιού στο Reuters.

Η Τεχεράνη έχει απαιτήσει το δικαίωμα επιβολής τελών στα εμπορικά πλοία ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, ενώ ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να επιβάλουν και οι ίδιες τέλη διέλευσης είτε να συνεργαστούν με το Ιράν στη συλλογή διοδίων. Μετά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό και διεθνώς, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι ο Τραμπ επιθυμεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να αναφερθούν άμεσα στο θέμα των διοδίων, παρότι καταδικάζουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Κανονική και ασφαλής διέλευση»

Δύο πηγές με γνώση της επικοινωνίας Ουάνγκ–Ρούμπιο ανέφεραν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ενδεχόμενο κινεζικά πλοία να κληθούν να πληρώσουν τέλη διέλευσης, κίνηση που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχευε στο να ενθαρρύνει το Πεκίνο να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη για τον τερματισμό της κρίσης.

Η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν και παραμένει μεγάλος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ πιέζει το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του ώστε η Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Σε μεταγενέστερη συνάντησή του με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ο Ουάνγκ δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα συμμερίζεται την «κοινή ανησυχία για την αποκατάσταση της κανονικής και ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών», επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Κίνα στηρίζει το Ιράν «στη διαφύλαξη της εθνικής του κυριαρχίας και ασφάλειας».

