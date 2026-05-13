Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Κοκτέιλ σκόνης και ισχυρών ανέμων μέχρι την Παρασκευή - Χαλάει ο καιρός, έρχονται κάτω του κανονικού θερμοκρασίες και βροχές!

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και την Πέμπτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σύντομα και να καταστούν γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ τοπικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά παράλια, θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστεί και αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια θα καταστεί λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ το πεδίο των ανέμων το απόγευμα θα ενισχυθεί, κυρίως στα παράλια. Το βράδυ αναμένεται αυξημένη τοπική χαμηλή νέφωση.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες μεμονωμένες βροχές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται πρόσκαιρη πτώση, για να βρεθεί πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Το Σάββατο αναμένεται ξανά άνοδος της θερμοκρασίας, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

