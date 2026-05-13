Αμετανόητος ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Δημοσίευσε χάρτη που την παρουσιάζει ως την «51 πολιτεία» των ΗΠΑ

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ, πλέον στρέφει τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα «51η πολιτεία», μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας Ντέλσι Ροδρίγκες τόνισε πως η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» το να μετατραπεί σε μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καυχιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής, μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου.

Τον Μάρτιο, με αφορμή αγώνα μπέιζμπολ, αναφέρθηκε στην πιθανότητα. «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία (…) 51η πολιτεία, κανείς;» ανέφερε μέσω Truth Social.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες αρνήθηκε πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα προχθές Δευτέρα, λέγοντας πως «δεν θα το εξετάζαμε ποτέ» διότι «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας».

Επανέλαβε πάντως ότι η κυβέρνησή της προωθεί «διπλωματική ατζέντα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ, μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσινγκτον τον Μάρτιο, επτά χρόνια αφού τις είχε διακόψει ο Νικολάς Μαδούρο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

