Ο Σταύρος Φλώρος από το Survivor φώναζε δεν θα τα καταφέρω, θέλω να μιλήσω στη μητέρα μου, λέει αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού που πήγαν μαζί για ψαροντούφεκο

Τα λόγια του Σταύρου Φλώρου τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του στο «Survivor» μετέφερε ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού, που είχε πάει μαζί με τον παίκτη για ψαροντούφεκο, αναφέροντας ότι ο 22χρονος δήλωνε ότι «δεν θα τα καταφέρει» ενώ παράλληλα ζητούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του.

Ο δημοσιογράφος, Γιάννης Μαλλιαρός επικοινώνησε με τον αδερφό του, που συμμετέχει και εκείνος στο ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο, μεταφέροντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, μέσα από δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο «Πρωινό».

Όπως εξήγησε, οι δύο παίκτες είχαν πάει μαζί για ψαροντούφεκο, όταν ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο σκάφος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Σε ανακοίνωση της Acun Media, σημειώθηκε ότι ο παίκτης είναι εκτός κινδύνου και εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός περιέγραψε τα κρίσιμα λεπτά που βιώσαν οι δύο άντρες στη θάλασσα, με την απόσταση μεταξύ τους να είναι μικρή τη στιγμή του συμβάντος, ενώ τόνισε πως «από θαύμα ζουν και οι δύο».

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, ο Σταύρος Φλώρος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την πορεία του ταχύπλοου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα: «Είχαν σημαδούρα τα παιδιά. Όποιος έβλεπε το παιχνίδι, ήξεραν ότι ο Μάνος πηγαίνει για ψαροντούφεκο με τον Σταύρο γιατί είχαν έρθει κοντά. Μας είπε ότι το τουριστικό σκάφος έτρεχε, δεν τους είδε και από θαύμα ζουν και οι δύο. Θα μπορούσαν για λίγα εκατοστά να έβρισκε στο κεφάλι του Σταύρου ή να τους έβρισκε και τους δύο. Ήταν κάποια μέτρα η απόσταση μεταξύ τους. Όταν ο Μάνος αντιλήφθηκε το σκάφος να έρχεται κατά πάνω τους, άρχισε να φωνάζει, ο Σταύρος δεν το αντιλήφθηκε. Ήταν πολύ αργά. Ο Σταύρος είχε τις αισθήσεις του. Ο αδερφός μου προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, ο Σταύρος του φώναζε ότι “δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ζήσω. Θέλω να μιλήσω με τη μητέρα μου”».

