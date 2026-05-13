ΔΗΣΥ: Στόχος η μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης κατά 50%

· Στο επίκεντρο e-justice, εξειδικευμένα δικαστήρια και τεχνητή νοημοσύνη

· Επενδύσεις €134 εκατ. σε δικαστικές υποδομές και μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2013-2023

· Στόχος για μείωση του χρόνου τελεσιδικίας κατά 50% τα επόμενα χρόνια

Μείωση του χρόνου τελεσιδικίας κατά 50% τα επόμενα χρόνια θέτει ως στόχο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στο πλαίσιο της νέας θεματικής παρέμβασης της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Σήμερα, η Πινδάρου δίνει έμφαση στην ανάγκη ταχύτερης και ποιοτικότερης απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δικαστικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρουσιάζει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την πλήρη ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, την περαιτέρω εξειδίκευση των δικαστηρίων, τη δημιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων, αλλά και την ενίσχυση της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Παράλληλα, η Πινδάρου υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο 2013-2023 προωθήθηκε η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη δημιουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του ξεχωριστού Εφετείου και εξειδικευμένων δικαστηρίων, όπως το Διοικητικό Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

Γίνεται επίσης αναφορά σε επενδύσεις ύψους €134 εκατομμυρίων σε δικαστικές υποδομές, στην ίδρυση της Σχολής Δικαστών Κύπρου, καθώς και στη μείωση κατά 55% των εκκρεμών υποθέσεων πέραν των δύο ετών, υπερκαλύπτοντας –όπως σημειώνεται– τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Στις προτάσεις για την περίοδο μετά το 2026 περιλαμβάνονται η πλήρης εφαρμογή του e-justice, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για επιτάχυνση διαδικασιών, η δημιουργία δικαστηρίων μικρών διαφορών, η ενίσχυση της διοικητικής στελέχωσης των δικαστηρίων και η προώθηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη ολοκλήρωσης του διαλόγου για τον διαχωρισμό εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και στη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου, 6) τουρισμού και ανάπτυξης, 7) πολιτισμού και κατοχύρωσης του καλλιτέχνη και 8) φορολογικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ανάγκη συνέχισης των θεσμικών αλλαγών, με έμφαση στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, την τεχνολογική αναβάθμιση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλει να αναδείξει τη διαφοροποίησή του έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, για τις οποίες κάνει λόγο για λαϊκισμό, καταγγελτική προσέγγιση, απαξίωση των Θεσμών και απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δικαιοσύνη και τη θεσμική μεταρρύθμιση.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.