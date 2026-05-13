SAROS στο PS5: Ένα αδυσώπητο sci-fi shooter που συνδυάζει chaos, horror και ψυχολογικό δράμα

Μετά το εξαιρετικό Returnal, η Housemarque επιστρέφει με το νέο της sci-fi action game, το SAROS, ένα third-person shooter που δοκιμάζει τις αντοχές και τα αντανακλαστικά των παικτών στο έπακρο. Το παιχνίδι ακολουθεί μια πιο φιλόδοξη αφηγηματική κατεύθυνση σε σχέση με τον προκάτοχό του, προσπαθώντας να παντρέψει ψυχολογικό horror, φιλοσοφικά θέματα και hardcore gameplay. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό σε αρκετά σημεία, αλλά όχι πάντα απόλυτα ισορροπημένο.

Ένα σκοτεινό sci-fi ταξίδι στον πλανήτη Carcosa

Στο SAROS αναλαμβάνουμε τον ρόλο του Arjun Devraj, ενός expeditioner της διαστημικής εταιρείας Soltari, με τον ηθοποιό Rahul Kohli να δίνει φωνή και εμφάνιση στον πρωταγωνιστή. Η αποστολή του πληρώματος είναι να ερευνήσει την εξαφάνιση προηγούμενων expeditions στον πλανήτη Carcosa, έναν εφιαλτικό κόσμο γεμάτο biomechanical αισθητική, gothic αρχιτεκτονική και ξεκάθαρες επιρροές από το έργο του H.R. Giger.

Το παιχνίδι αντλεί έμπνευση από το λογοτεχνικό έργο “The King in Yellow” του Robert W. Chambers, ενώ παράλληλα θυμίζει σε σημεία τα σύγχρονα DOOM Eternal και Apocalypse Now, κυρίως χάρη στο χαοτικό combat και την επιβλητική μουσική του ατμόσφαιρα.

Gameplay που απαιτεί υπομονή και skill

Η Housemarque παραμένει κορυφαία στο arcade shooting gameplay και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο SAROS. Το combat είναι γρήγορο, απαιτητικό και βασίζεται στη συνεχή κίνηση, τα dodges και τη σωστή διαχείριση των όπλων και των ικανοτήτων.

Οι παίκτες θα βρουν μεγάλη ποικιλία όπλων, από rifles με auto-aim μέχρι ισχυρά precision weapons που απενεργοποιούν το aim assist για μεγαλύτερη ζημιά. Παράλληλα, το παιχνίδι αξιοποιεί εξαιρετικά το DualSense controller του PS5, χρησιμοποιώντας adaptive triggers και haptic feedback για πιο immersive εμπειρία.

Οι μάχες με bosses αποτελούν ίσως το πιο δυνατό σημείο του παιχνιδιού. Τα encounters μοιάζουν σχεδόν με rhythm game, αφού απαιτούν τέλειο timing, σωστή ανάγνωση των επιθέσεων και απόλυτη συγκέντρωση. Κάθε νίκη προσφέρει τεράστια ικανοποίηση, ειδικά μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες.

Roguelite δομή που κουράζει σε σημεία

Όπως και στο Returnal, έτσι και εδώ το gameplay βασίζεται σε repeated runs μέσα από procedural περιοχές. Κάθε αποτυχία σημαίνει restart, με τον παίκτη να διατηρεί μόνο ορισμένα permanent upgrades και resources.

Παρότι αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά στα πρώτα αρκετά hours, η επανάληψη αρχίζει να γίνεται αισθητή αργότερα. Το παιχνίδι συχνά απαιτεί 20 με 30 λεπτά επανάληψης περιεχομένου μόνο και μόνο για να φτάσεις ξανά σε ένα δύσκολο boss fight. Η απουσία βαθύτερου buildcrafting κάνει αυτή τη διαδικασία πιο μονότονη απ’ όσο θα έπρεπε.

Η ιστορία έχει φιλοδοξίες αλλά δεν ολοκληρώνεται σωστά

Το SAROS προσπαθεί να εστιάσει περισσότερο στην αφήγηση και στα ψυχολογικά θέματα του πρωταγωνιστή. Θέματα όπως η ενοχή, οι τοξικοί κύκλοι συμπεριφοράς, η ψυχική φθορά και η προσωπική ταυτότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας.

Ωστόσο, παρά τις ενδιαφέρουσες ιδέες, μεγάλο μέρος του narrative παραμένει υπερβολικά αφηρημένο. Πολλές σημαντικές αποκαλύψεις δεν οδηγούν ποτέ σε πραγματικό payoff, ενώ αρκετοί supporting χαρακτήρες περιορίζονται σε voice logs και μικρές συνομιλίες.

Ακόμη κι έτσι, ο Arjun παραμένει ένας ενδιαφέρων protagonist και το μυστήριο γύρω από τον πλανήτη Carcosa κρατά το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Το SAROS αποδεικνύει ξανά ότι η Housemarque γνωρίζει καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε πώς να δημιουργεί εντυπωσιακό arcade shooting gameplay. Οι μάχες είναι εξαιρετικές, τα boss fights απολαυστικά brutal και η sci-fi ατμόσφαιρα μοναδική.

Παρόλα αυτά, η roguelite δομή κουράζει σε βάθος χρόνου, ενώ η πιο “βαριά” ιστορία δεν καταφέρνει πάντα να αξιοποιήσει τις μεγάλες ιδέες της. Δεν ξεπερνά το Returnal, αλλά παραμένει ένα δυνατό PS5 exclusive που αξίζει την προσοχή κάθε fan των hardcore action shooters.