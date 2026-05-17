Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

ΒΙΝΤΕΟ: Η Αntigoni έβαλε... φωτιά στη σκηνή της Wiener Stadthalle Arena - Εκρηκτική, σήκωσε την Βιέννη στο πόδι με το JALLA!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίστηκε στην 21η θέση του αποψινού τελικού, σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της βραδιάς, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα αλλά και τους τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της Eurovision στην Κύπρο έφτασε, με την Αντιγόνη και το «JALLA» να ανεβαίνουν στη σκηνή του μεγάλου τελικού του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού στη Βιέννη και να χαρίζουν μια εκρηκτική εμφάνιση.

Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίστηκε στην 21η θέση του αποψινού τελικού, σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της βραδιάς, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα αλλά και τους τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες, με το βασικό μέρος του act να είναι πάνω σε τραπέζι, ενώ τέσσερις χορεύτριες με λευκές εμφανίσεις και μπλε-λευκά αντικείμενα την πλαισίωσαν. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 

Με έντονο ρυθμό, δυναμική σκηνική παρουσία και έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, το «JALLA» έδωσε στην Κύπρο μια από τις πιο ενεργητικές εμφανίσεις του φετινού διαγωνισμού, με την Αντιγόνη να κερδίζει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Ο αποψινός μεγάλος τελικός πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη με τη συμμετοχή 25 χωρών, σε μια επετειακή διοργάνωση για τα 70 χρόνια της Eurovision.

Tags

EUROVISION 2026JALLAANTIGONI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα