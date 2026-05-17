ΒΙΝΤΕΟ: Η Αntigoni έβαλε... φωτιά στη σκηνή της Wiener Stadthalle Arena - Εκρηκτική, σήκωσε την Βιέννη στο πόδι με το JALLA!

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της Eurovision στην Κύπρο έφτασε, με την Αντιγόνη και το «JALLA» να ανεβαίνουν στη σκηνή του μεγάλου τελικού του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού στη Βιέννη και να χαρίζουν μια εκρηκτική εμφάνιση.

Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίστηκε στην 21η θέση του αποψινού τελικού, σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της βραδιάς, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει το κοινό μέσα στην αρένα αλλά και τους τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες, με το βασικό μέρος του act να είναι πάνω σε τραπέζι, ενώ τέσσερις χορεύτριες με λευκές εμφανίσεις και μπλε-λευκά αντικείμενα την πλαισίωσαν. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα.

Με έντονο ρυθμό, δυναμική σκηνική παρουσία και έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, το «JALLA» έδωσε στην Κύπρο μια από τις πιο ενεργητικές εμφανίσεις του φετινού διαγωνισμού, με την Αντιγόνη να κερδίζει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο αποψινός μεγάλος τελικός πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη με τη συμμετοχή 25 χωρών, σε μια επετειακή διοργάνωση για τα 70 χρόνια της Eurovision.