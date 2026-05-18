Το «Emily in Paris» πάει Ελλάδα – Γυρίσματα σε Μύκονο και Σαντορίνη

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris» ετοιμάζεται να αφήσει προσωρινά το Παρίσι και τη Ρώμη για χάρη του ελληνικού καλοκαιριού, με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να μπαίνουν στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς βρίσκεται ήδη στις Κυκλάδες, με τα πρώτα γυρίσματα να προγραμματίζονται στη Χώρα της Μυκόνου την Τρίτη 19 Μαΐου. Η Λίλι Κόλινς, που πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Έμιλι, αναμένεται να βρεθεί στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού, μεταφέροντας για πρώτη φορά τη γνωστή αισθητική της σειράς στο ελληνικό σκηνικό.

Η μετάβαση της ιστορίας στην Ελλάδα είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί στο φινάλε της τελευταίας σεζόν, όταν ο Γκάμπριελ έστελνε καρτ ποστάλ στην Έμιλι καλώντας τη να τον συναντήσει στην Ελλάδα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη νέα αφηγηματική εξέλιξη.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, όπως η Μικρή Βενετία, οι Ανεμόμυλοι, ο Πάνορμος και ο Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικά σοκάκια της Χώρας, μεταξύ αυτών οι οδοί Αγίας Παρασκευής και Μητροπόλεως. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή έχει έρθει σε συμφωνία με γνωστά παραθαλάσσια νυχτερινά μαγαζιά του νησιού για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Στην περιοχή της Αργύραινας έχουν ήδη στηθεί ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή, με σκηνές, χώρους μακιγιάζ και αποθήκευσης κοστουμιών, ενώ τα μέτρα ασφαλείας και μυστικότητας είναι ιδιαίτερα αυστηρά, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές από τα γυρίσματα.

Μετά τη Μύκονο, το τηλεοπτικό ταξίδι της «Emily in Paris» θα συνεχιστεί στη Σαντορίνη, με το Netflix να επενδύει έντονα στο κυκλαδίτικο τοπίο για τη νέα σεζόν της σειράς, που αναμένεται να συνδυάσει το γνώριμο glam ύφος της παραγωγής με το ελληνικό καλοκαίρι.

cnn.gr