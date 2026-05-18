Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η προεκλογική δραστηριότητα της Ημέρας

Πανέτοιμη για την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής δηλώνει η Υπηρεσία Εκλογών, δια του Γενικού Εφόρου. Την Τρίτη παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, ενώ τα κόμματα και οι κομματικοί σχηματισμοί ευρισκόμενα στην τελική ευθεία εφορμούν εντονότερα προκειμένου να αυξήσουν στον μέγιστο βαθμό την επιρροή τους στο εκλογικό σώμα.

Την Τρίτη παραδίδονται τα ψηφοδέλτια λέει ο Γενικός Έφορος Εκλογών

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών, που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από μια βδομάδα, με τα ψηφοδέλτια να αναμένεται να παραδοθούν την Τρίτη. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία, αναφέρθηκε στις τελευταίες εκκρεμότητες και στο τι προβλέπει η νομοθεσία για τη λήξη της προεκλογικής περιόδου.

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο, Τρίτη, θα παραδοθούν τα ψηφοδέλτια από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα παράδοσης», είπε. Επιπλέον, ανέφερε ότι ολοκληρώνεται και η εκπαίδευση των προεδρευόντων και των βοηθών τους που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα. «Είμαστε πανέτοιμοι για να προχωρήσουμε στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, οι οποίες εύχομαι να κυλήσουν ομαλά, να διεξαχθούν σε πολιτισμένο κλίμα και να αναδείξουμε τους 56 Βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων», είπε.

Στο μεταξύ, η προεκλογική περίοδος ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η εκλογική νομοθεσία απαγορεύει την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές.

Επ. Προεδρίας: Σε δύο εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία και Αχερίτου οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι

Σε δύο εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία και Αχερίτου θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι, δήλωσε, τη Δευτέρα, στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης. Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, όσον αφορά στην επαρχία Κερύνειας, οι εγκλωβισμένοι από τον Κορμακίτη και την Καρπάσια θα ψηφίσουν στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ στο κέντρο Τ, ενώ οι εγκλωβισμένοι από τα χωριά της Καρπασίας, δηλαδή τον Άγιο Ανδρόνικο, τον Ριζοκάρπασο και την Αγία Τριάδα, θα ψηφίσουν αναφορικά με την επαρχία Αμμοχώστου όπου ανήκουν διοικητικά στο κέντρο Α του Δημοτικού Σχολείου Αχερίτου.

ΕΥ: Οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους να υποβάλουν στοιχεία

Να υποβάλουν στοιχεία καλεί τους φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Η Υπηρεσία σημειώνει ότι, στη βάση του νόμου του «οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών».

Πρόσκληση Αννίτας Δημητρίου προς ψηφοφόρους για νηφαλιοτητα και σταθερότητα

Η σταθερότητα της χώρας είναι πλέον στο χέρι των ψηφοφόρων, ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κάλεσε ενόψει των βουλευτικών εκλογών το εκλογικό σώμα να μην αφήσει την Κύπρο να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό και να πάει μαζί με το κόμμα της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου διατύπωσε τη θέση ότι απέναντι στον διχασμό βρίσκεται η νηφάλια σκέψη και η υπεύθυνη στάση του ΔΗΣΥ. Αφού εξέφρασε την άποψη ότι τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε πολύ σκηνοθετημένο θέαμα και ελάχιστη ουσία, απουσίαζε η ψύχραιμη συζήτηση και ο πολύτιμος διάλογος για το αύριο.

Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση Τύπου για τις ξένες επενδύσεις, βεβαιώνει ότι συνεχίζει με ξεκάθαρο σχέδιο για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και διεθνούς ταλέντου, για ψηφιακό κράτος και Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία, για στήριξη της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των startups, για σταθερό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Με την κοινωνία και όχι με τους λίγους» το διακύβευμα των εκλογών, διαμηνύει ο Στ.Στεφάνου

Με αναφορά στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι το κόμμα εισέρχεται στην τελική φάση της προεκλογικής περιόδου, θέτοντας ως βασικό πολιτικό διακύβευμα την επιλογή «με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους». Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αναλωθεί σε αντιπαραθέσεις που «δεν αφορούν τις πραγματικές έγνοιες και τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας», σημειώνοντας ότι το κόμμα του επέλεξε συνειδητά να κινηθεί στον δρόμο των προτάσεων.

Ο Ανδρέας Μαυρογιαννης, που ήταν υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, δηλώνει ότι συντάσσεται στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία.Σε ψήφο στο ΑΚΕΛ καλεί η Αριστερή Πτέρυγα.

Ο χείμαρρος γίνεται ποτάμι λέει το ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ σε ανακοίνωση Τύπου αναφερόμενο σε βανδαλισμούς πινακίδων της παράταξης και πινακίδων υποψηφίων του, διατυπώνει τη θέση ότι οι αντίπαλοι του κυριεύθηκαν από πανικό καθώς το μήνυμα του, φτάνει καθημερινά σε όλο και περισσότερο κόσμο, και πως ο χείμαρρος γίνεται ποτάμι και θα κατακλύσει την Κύπρο στις 24/05. Προσθέτει ότι αναμένει από τις αρμόδιες αρχές την άμεση διερεύνηση των περιστατικών βανδαλισμού και την τιμωρία των υπευθύνων.

Η ΔΗΠΑ κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών είπε π Μάριος Καρογιάν,

Την πεποίθηση ότι η Δημοκρατική Παράταξη κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία αναγνωρίζει στην Παράταξη τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και το πολιτικό ήθος της, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha Κύπρου, απευθύνοντας έκκληση για συνεννόηση και κοινή στάση στο Κυπριακό, αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου η παράταξη.

Οι Οικολόγοι θα βρίσκονται στη νέα Βουλή, λέει ο Στ. Παπαδούρης παρουσιάζοντας το έργο της πενταετίας

Πιστεύω ακράδαντα ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα βρίσκεται στη νέα Βουλή, ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρός του Σταύρος Παπαδούρης, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, στη Λευκωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε το κοινοβουλευτικό έργο του ίδιου και του βουλευτή του κόμματος Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. Σημείωσε πως το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, δηλαδή η εκλογή τριών βουλευτών θα είναι κάτι θετικό για εμάς

Μήνυμα ότι η κοινωνία απαιτεί νέα πολιτική πορεία έστειλε στην τελική προεκλογική το Άλμα.

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κοινωνία απαιτεί μια νέα πολιτική πορεία, μακριά από το παλιό πολιτικό κατεστημένο και τις πρακτικές που πλήγωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών έστειλαν οι νέοι άνθρωποι, οι οικογένειες και γενικότερα οι μαζικά συμμετέχοντες στην τελική προεκλογική του συγκέντρωση αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου το Άλμα. Στη συγκέντρωση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάλεσε τους πολίτες να μετατρέψουν τη φωνή τους σε δύναμη αλλαγής στην κάλπη.

Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ καταδικάζει την επίθεση κατά υποψηφίου του

Το κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ με ανακοίνωση Τύπου, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κατά του Σάββας Ζαννούπα, υποψηφίου βουλευτή με το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στην Πάφο, που σημειώθηκε εντός του Δικαστηρίου Λάρνακας και στον περιβάλλοντα χώρο του.

«Φαίνεται να υπήρξε κάποιο επεισόδιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου, τη Δευτέρα σε σχέση με επίθεση που καταγγέλλει το κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ εναντίον υποψηφίου του, εντός του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ