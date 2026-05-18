Καταγγελία στην Αστυνομία για επίθεση εντός του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας προαναγγέλλει ο Σάββας Ζανουππάς

Ο υποψήφιος βουλευτής του κινήματος «Σήκω Πάνω» στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, Σάββας Ζανουππάς, ανακοίνωσε ότι αύριο το πρωί θα μεταβεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας προκειμένου να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για επίθεση που, όπως αναφέρει, δέχθηκε εντός αίθουσας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η επίθεση χαρακτηρίζεται ως «αναίτια και απρόκλητη», ενώ εκφράζει έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο απονομής δικαιοσύνης.

Ο κ. Ζανουππάς υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και φαινόμενα τραμπουκισμού «στον ναό της δικαιοσύνης» δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά, τονίζοντας την ανάγκη να εξαλειφθούν οριστικά.