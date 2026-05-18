Πέθανε ο πρώην Βέλγος διπλωμάτης, Ετιέν Νταβινιόν - Κατηγορούνταν για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα

O 93χρονος Ετιέν Νταβινιόν, πρώην Βέλγος διπλωμάτης, ο οποίος έγινε το πρώτο πρόσωπο που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του ηγέτη του Κονγκό, Πατρίς Λουμούμπα, πέθανε πριν προλάβει να δικαστεί.

Ο θάνατος του Νταβινιόν που υπηρέτησε ως Ευρωπαίος επίτροπος κατά τη διάρκεια μιας πολυετούς καριέρας ως ένας από τους σημαντικότερους Βέλγους διπλωμάτες και βιομηχάνους, επιβεβαιώθηκε από το think tank, Jacques Delors Institute, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου συμμετείχε.

Τον Μάρτιο, ο Νταβινιόν είχε παραπεμφθεί σε δίκη για εγκλήματα πολέμου, με κατηγορίες που αφορούσαν την εμπλοκή του στην εξωδικαστική εκτέλεση του Λουμούμπα πριν από 65 χρόνια — μια ύστατη προσπάθεια να ριχθεί φως σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές δολοφονίες του 20ού αιώνα.

Ο Λουμούμπα, ο οποίος εξελέγη πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που σήμερα ονομάζεται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά την ανεξαρτησία της από το Βέλγιο το 1960, ανατράπηκε λίγους μήνες αργότερα και δολοφονήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1961 από αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονταν από το Βέλγιο.

Η δολοφονία αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της βελγικής αποικιοκρατικής ιστορίας και σημείο καμπής για τα απελευθερωτικά κινήματα στην Αφρική εκείνης της περιόδου.

Ο Πατρίς Λουμούμπα/Φωτογραφία αρχείου: Getty Images

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριζαν ότι ο Νταβινιόν, ο οποίος τότε ήταν νεαρός διπλωμάτης, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα, στερώντας του το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Κατηγορούνταν επίσης για εμπλοκή στη δολοφονία δύο πολιτικών συμμάχων του Λουμούμπα, των Maurice Mpolo και Joseph Okito. Ο ίδιος αρνιόταν κάθε κατηγορία και, μέχρι τον θάνατό του, ανέμενε την απόφαση επί της έφεσής του κατά της απόφασης του βελγικού δικαστηρίου να τον παραπέμψει σε δίκη.

Η απόφαση του δικαστηρίου είχε χαιρετιστεί από την οικογένεια Λουμούμπα, η οποία είχε δηλώσει: «Για την οικογένειά μας, αυτό δεν είναι το τέλος ενός μακροχρόνιου αγώνα, αλλά η αρχή μιας λογοδοσίας που η ιστορία απαιτούσε εδώ και καιρό».

Ο Νταβινιόν ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο που αποτελούσε στόχο της βελγικής έρευνας. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι υποθέσεις εις βάρος των υπόλοιπων υπόπτων δεν θα παραμείνουν ανοιχτές λόγω του θανάτου τους.

Μετά την αποστολή του στο Κονγκό, ο Νταβινιόν εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή του βελγικού κατεστημένου, υπηρετώντας ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού Paul-Henri Spaak στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και ως Ευρωπαίος επίτροπος την περίοδο 1977-1985. Παράλληλα, κατείχε θέσεις σε διοικητικά συμβούλια βελγικών και ξένων εταιρειών.

Γεννημένος με τον τίτλο του υποκόμη, αναβαθμίστηκε στον τίτλο του κόμη από τον βασιλιά Φίλιππο το 2018.

