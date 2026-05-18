Έρευνα Financial Wellbeing: Λίγες γυναίκες με αποθεματικό και επιπλέον πλάνο σύνταξης

Τα ευρήματα του Financial Wellbeing Index 2025, powered by Mastercard, αποκαλύπτουν ότι μόλις 4 στις 10 γυναίκες διαθέτουν αποθεματικά για έκτακτη ανάγκη και μόνο 1 στις 4 έχει κάνει πρόσθετο συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, αναφέρει δελτίο Τύπου.

Το ζήτημα της Χρηματοοικονομικής Ευημερίας των γυναικών βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωση υψηλού επιπέδου που πραγματοποίησε το Financial Wellbeing Institute, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι Κυβέρνηση, Ρυθμιστικές Αρχές, ιδιωτικό τομέα και κοινωνία των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μερικά από τα ευρήματα του Financial Wellbeing Index 2025 μεταξύ αυτών ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες διαθέτουν χρήματα για να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη χωρίς δανεισμό — αισθητά λιγότερες σε σχέση με τους άνδρες, λιγότερες από 4 στις 10 γυναίκες μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα για τρεις μήνες, με το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει σημαντικό και μόνο 1 στις 4 γυναίκες έχει προβεί σε πρόσθετο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.

Καταγράφεται σημαντικό κενό στη χρηματοοικονομική γνώση, ιδιαίτερα σε θέματα επενδύσεων, ομολόγων και διαχείρισης ρίσκου, με περίπου μία στις δύο γυναίκες να παρουσιάζει ανεπαρκή γνώση σε αυτά τα πεδία.

Τα πλήρη αποτελέσματα του Δείκτη αναμένεται να ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, Πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute είπε ότι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και μεταξύ των γυναικών που δεν έχουν ξεκινήσει συνταξιοδοτικό προγραμματισμό, η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν σκέφτεται καν να τον ξεκινήσει στο μέλλον.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της, παρουσίασε τρεις άξονες κυβερνητικής πολιτικής προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση: ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας από νεαρή ηλικία, ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στον σχεδιασμό πολιτικών, και στήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η Πάνη Καραμάνου, Επικεφαλής, Directorate General Financial Stability and Resolution στην Κεντρική Τράπεζα και Επικεφαλής Γραμματείας της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ) είπε ότι σε διεθνείς έρευνες, όταν αφαιρείται η επιλογή «δεν γνωρίζω», το χάσμα γνώσης μεταξύ ανδρών και γυναικών συρρικνώνεται σημαντικά, εύρημα που μετατοπίζει τη συζήτηση από τη γνώση στην αυτοπεποίθηση και τους κοινωνικούς ρόλους.

Η Τζόζη Χριστοδούλου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων ενημέρωσε ότι νομοσχέδιο για ποσόστωση 40%-60% στα διοικητικά συμβούλια και 35% στις διευθυντικές θέσεις βρίσκεται ήδη στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο.

Ο Μίλτος Μιχαηλάς, Chief Executive Officer της Alpha Bank, υπογράμμισε ότι η χρηματοοικονομική ευημερία αποτελεί «προϋπόθεση αυτονομίας, ασφάλειας και προοπτικής για κάθε άτομο».

Εξάλλου η Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου, Chief Retail Banking Officer της Alpha Bank, ανέδειξε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, ενώ η Έλενα Καρκώτη, Λειτουργός Α’ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έθεσε το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών σε ένα ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο και επικίνδυνο τοπίο.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, κοινό συμπέρασμα που προέκυψε ήταν πως το βασικό ζήτημα δεν είναι η γνώση αλλά η μετατροπή της σε δράση. Παρεμβάσεις έγιναν από την Χριστίνα Κοκκάλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IMR/University of Nicosia και Πρώην Αντιπρόεδρο του Financial Wellbeing Institute, την Κλεοπάτρα Κιττή, Μέλος του AIPFE Cyprus - Women of Europe και την Μαρία Μιλτιάδου, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού Νεολαίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ