Eurovision 2026: Ο διερμηνέας του BBC έκλεψε τις εντυπώσεις στο «Ferto» του Akylas (βίντεο)

Τον θαυμασμό κέρδισε ο διερμηνέας του BBC με τον τρόπο που απέδωσε το τραγούδι “Ferto” στη νοηματική, στον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι του Ακύλα, με το οποίο η Ελλάδα κατέκτησε την δέκατη θέση. Στα σχόλια υπήρξαν πολύ θετικές αντιδράσεις για την ενέργειά του, όπως: «Πώς τον ψηφίζω;», «Οι δώδεκα βαθμοί μου είναι για εκείνον», «Όταν αγαπάς τη δουλειά σου», «Απίστευτο, δώδεκα βαθμοί».

Πολλοί εξέφρασαν επίσης την επιθυμία να δουν πώς απέδωσε και άλλα τραγούδια, όπως αυτό της Ρουμανίας.

