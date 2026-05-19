Αστυνομικό επιχείρημα για τα... μπάζα

Δεν το σώζει ούτε ο αρχηγός ούτε συνολικά η Αστυνομία όταν κάμποσες ημέρες μετά από διαρροές για έκδοση διατάγματος σε βάρος του Μακάριου Δρουσιώτη δεν αντιδρούσαν και δεν διέψευδαν τις πληροφορίες. Τώρα τρεις μέρες μετά τις αναφορές του δημοσιογράφου ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σε βάρος του και «δεν εκτελέστηκε επειδή φοβήθηκαν την κοινή γνώμη» σπεύδει η ηγεσία της Αστυνομίας να μας πει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα «διασφάλιζε το δικαίωμα των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση». Τώρα το πώς διασφάλιζε την αντικειμενικότητα αλλά και την προστασία του δικαιώματος της κοινής γνώμης με τις επιλεκτικές διαρροές της, μόνο οι διάνοιες του αστυνομικού σώματος αντιλαμβάνονται. Αντί να παραδεχθούν ότι στη σπουδή τους να ακυρώσουν ακόμη και την πιθανότητα πραγματικής έρευνας φρόντιζαν να ασκούν πολιτική διά επιλεκτικής πληροφόρησης, τρέχουν τώρα να διαψεύσουν τα αδιάψευστα.

ΧΡγ