Απάτη με το όνομα του Ανδρέα Βύρα...

Στο στόχαστρο επιτήδειων φαίνεται πως μπήκε ο Ανδρέας Βύρας. Χθες, ο Δήμος Λάρνακας ενημέρωσε το κοινό ότι κάποιοι δημιούργησαν ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος χρησιμοποιεί παράνομα το όνομα και τη φωτογραφία του δημάρχου Λάρνακας, μέσω του οποίου άγνωστοι επιχειρούν να επικοινωνήσουν με πολίτες προσποιούμενοι τον δήμαρχο, ζητώντας χρηματικά ποσά ή και προσωπικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην απαντά σε τέτοιου είδους μηνύματα ή αιτήματα και να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα ή τραπεζικές πληροφορίες. Παράλληλα, το κοινό προτρέπεται να προχωρεί σε αναφορά (report) και αποκλεισμό (block) τέτοιων ψεύτικων λογαριασμών.

Β. Βας