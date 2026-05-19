Η αλήθεια που ανατριχιάζει!

Για να λέμε τα πράγματα ως έχει. Μπορεί η αδελφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να απολογήθηκε -τρόπος του λέγειν- τελικά για την υβριστική, εμετική και επιπέδου πεζοδρομίου ανάρτησή της κατά του παραιτηθέντος κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Ανδριανού Ροντρίγκες Χαραλάμπους, όμως αυτό ποσώς αλλάζει την ουσία της υπόθεσης.

Τόσο η αδελφή Αναστασία, όσο και το «δεύτερο βιολί» του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου με την αήθη και επίσης προσβλητική επίθεσή της κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα, λίγα 24ωρα πριν, απέδειξαν πώς αντιλαμβάνονται εκεί στο ΑΛΜΑ τη δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης, αλλά και πόσο «ανεχτικοί» είναι σε ότι θεωρούν ότι «θίγει» το ίνδαλμά τους Οδυσσέα ή ξεθωριάζει κάπως το «φωτοστέφανο» που από μόνοι τους του φόρεσαν. Γι' αυτούς, όποιος δεν προσκυνά τον «τιτανομέγιστο» Οδυσσέα, είναι εχθρός, λίγος, ανεπαρκής, υποδεέστερος. Πρόκειται εν ολίγοις για μία άκρως φασίζουσα νοοτροπία, η οποία φανταστείτε έως πού μπορεί να φτάσει, αν αποκτήσουν δύναμη και κυρίως… εξουσία!

Κ. ΖΑΔΗΣ