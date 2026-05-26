Η εξομολόγηση του Χάρι Στάιλς στη σκηνή για τις απώλειες που βίωσε (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μοιράστηκε ο Χάρι Στάιλς στη διάρκεια συναυλίας του στο Άμστερνταμ, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολες καταστάσεις και βίωσε σημαντικές απώλειες φίλων του.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στο κοινό κατά τη στάση της περιοδείας «Together, Together», αναφέρθηκε στην περίοδο που έμεινε μακριά από τη δημοσιότητα και στο πώς τον επηρέασαν όσα συνέβησαν στη ζωή του.

«Συνέβησαν πολύ όμορφα πράγματα, αλλά και αρκετά δύσκολα», είπε αρχικά, πριν προσθέσει πως μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έχασε ανθρώπους από το κοντινό του περιβάλλον. Όπως εξήγησε, αυτό το διάστημα τον έκανε να αντιληφθεί πόσο εύθραυστη αλλά και πόσο πολύπλευρη μπορεί να είναι η ζωή — όμορφη, απαιτητική, σκληρή και ταυτόχρονα γεμάτη έμπνευση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την επιθυμία να δημιουργηθεί μια θετική ατμόσφαιρα ανάμεσα σε όλους όσοι βρίσκονταν στη συναυλία εκείνο το βράδυ.

Τα πρόσωπα που «έφυγαν»

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχει χάσει βρίσκεται και ο Liam Payne, πρώην μέλος των One Direction. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ και κοκαΐνης.

Πηγή: iefimerida.gr