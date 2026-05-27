Το ελληνικό νησί που «είναι κρίμα» να αγνοούν οι τουρίστες, σύμφωνα με τους Times

Τα ελληνικά νησιά έχουν για ακόμη μία χρονιά την τιμητική τους στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς όσο πλησιάζει το καλοκαίρι ολοένα και περισσότερα ξένα δημοσιεύματα προτείνουν προορισμούς στην Ελλάδα για διακοπές.

Ωστόσο, πέρα από τις κλασικές επιλογές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αρκετά δημοσιεύματα στρέφουν πλέον την προσοχή τους και σε πιο ήσυχους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, που διατηρούν πιο αυθεντικό χαρακτήρα και απέχουν από τον μαζικό τουρισμό.

Σε ένα πρόσφατο δημοσίευμα, οι Times δημοσίευσαν λίστα με τα 17 «καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά», ξεχωρίζοντας, μεταξύ άλλων, έναν προορισμό που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα αλλά εξακολουθεί να περνά σχεδόν απαρατήρητος από τους περισσότερους ξένους ταξιδιώτες.

Το βρετανικό μέσο σημειώνει πως πρόκειται για ένα νησί ιδανικό για όσους αναζητούν πιο χαλαρές διακοπές, μακριά από την πολυκοσμία και τους έντονους ρυθμούς των πιο δημοφιλών κυκλαδίτικων προορισμών.

Όπως γράφει στο δημοσίευμα, «με το καταμαράν από τον κεντρικό λιμένα της Αθήνας, τον Πειραιά, το ταξίδι διαρκεί μόλις μισή ώρα, και έτσι η Αίγινα συγκαταλέγεται στα πιο εύκολα προσβάσιμα ελληνικά νησιά».

«Παραδόξως», σχολιάζουν οι Times, η «εγγύτητά της αποτελεί περισσότερο αποτρεπτικό παρά ελκυστικό παράγοντα: η Αίγινα σχεδόν δεν απασχολεί τους ξένους παραθεριστές. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν ένα νησί γεμάτο ταβέρνες που προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Είναι αλήθεια ότι οι παραλίες μπορεί να μην είναι τόσο όμορφες όσο αλλού στην Ελλάδα, αλλά η Αίγινα έχει κάτι άλλο: χάρη στα δέντρα της, δεν θα βρείτε καλύτερο παγωτό φιστίκι».

Πηγή: Lifo, με πληροφορίες από Times