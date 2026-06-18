Γιατί πρέπει πάντα να πετάτε ένα μπουκάλι νερού κάτω από το κρεβάτι του ξενοδοχείου

Μια αεροσυνοδός της KLM προτείνει ένα απλό αλλά χρήσιμο κόλπο για όσους ταξιδεύουν μόνοι και διαμένουν σε ξενοδοχεία.

Η Esther Sturrus, η οποία μοιράζεται συχνά ταξιδιωτικές συμβουλές μέσω TikTok, συνιστά στους ταξιδιώτες να πετάνε ένα μπουκάλι νερού κάτω από το κρεβάτι μόλις μπουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όπως εξηγεί, το μπουκάλι θα πρέπει να βγει από την άλλη πλευρά του κρεβατιού. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ελέγξει αν υπάρχει κάτι κάτω από το κρεβάτι χωρίς να χρειαστεί να σκύψει και να κοιτάξει, κάτι που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε όσους είναι επιφυλακτικοί.

Η αεροσυνοδός σημειώνει ότι αν το μπουκάλι δεν εμφανιστεί από την άλλη πλευρά, καλό είναι οι επισκέπτες να είναι πιο προσεκτικοί, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κρύβεται κάποιος κάτω από το κρεβάτι. Ενδέχεται απλώς να υπάρχει κάποιο αντικείμενο, όπως επιπλέον σεντόνια, ή το μπουκάλι να μην κύλησε αρκετά μακριά.

Παρόλα αυτά, η ίδια θεωρεί ότι ένας έλεγχος κάτω από το κρεβάτι μπορεί να βοηθήσει τους ταξιδιώτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Οι ακόλουθοί της που σχολίασαν το βίντεο υποδέχθηκαν θετικά τη συμβουλή και αρκετοί τη χαρακτήρισαν ιδιαίτερα χρήσιμη. Άλλοι ανέφεραν ότι τους δημιούργησε έναν νέο φόβο και κάποιοι θεώρησαν την ανησυχία κάπως ασυνήθιστη.

Στο κανάλι της πάντως η Esther έχει και πιο πρακτικές και ανάλαφρες συμβουλές για τα ξενοδοχεία, όπως το πως να χρησιμοποιήσει κανείς το πιστολάκι για να ξεθαμπώσει ένας καθρέφτης ή πώς να μετατρέψει κανείς ένα ποτήρι σε αυτοσχέδια θήκη οδοντόβουρτσας.

Πηγή: iefimerida.gr