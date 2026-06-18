Στυλλούθκια η... συνέχεια

Αυτό που εξελίσσεται στη Λεμεσό δεν έχει προηγούμενο. Ενώ Δήμος και Δημόσια Έργα φαίνεται να συμφώνησαν να ξαναδούν λίγο το έργο, ο εργολάβος συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού. Πλέον το ζήτημα δεν αφορά μόνο 2-3 δρόμους της Λεμεσού αλλά τα πασσαλάκια καθημερινά πολλαπλασιάζονται και έχουν γίνει χιλιάδες, ακόμα και σε συνοικιακούς δρόμους. Κατανοητό και συμφωνούμε απόλυτα ότι ο ποδηλατόδρομος θέλει προστασία, ενώ χωρίς τα πασσαλάκια θα συνέχιζε ο κόσμος να παρκάρει εκεί. Από την άλλη όμως, χωρίς την ελάχιστη κοινωνική υποστήριξη και με τόσες αντιδράσεις πώς θα λειτουργήσει το έργο; Δηλαδή αύριο-μεθαύριο θα ξεκινήσει η αστυνομία να κόβει εξώδικα για παρκάρισμα στους ποδηλατοδρόμους;

Παζ.