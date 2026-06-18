Explainer: Τα νέα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια.

Η νέα νομοθεσία φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, διατηρώντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Μετά την έγκριση και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα εφαρμοστούν έπειτα από 12 μήνες.

Οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή όταν ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν:

250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα.

400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις ή πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα.

600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να απαντούν σε αιτήματα αποζημίωσης εντός 14 ημερών

Σε περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες θα δικαιούνται:

Αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής.

Γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις.

Δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο όταν απαιτείται διανυκτέρευση.

Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να προχωρήσει μόνος του στις απαραίτητες ενέργειες και να ζητήσει επιστροφή των εξόδων.



Νέες εγγυήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, των εγκύων, των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μεταξύ άλλων:

Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και σκύλων βοήθειας.

Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εξοπλισμού κινητικότητας.

Προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας και στην επαναδρομολόγηση.

Δυνατότητα να κάθονται μαζί με τους συνοδούς ή τα μέλη της οικογένειάς τους χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τέλος στην πρακτική «No-Show»

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση της πρακτικής «No-Show», σύμφωνα με την οποία επιβάτες μπορούσαν να χάσουν το δικαίωμα χρήσης επόμενου σκέλους του ταξιδιού επειδή δεν χρησιμοποίησαν προηγούμενη πτήση του ίδιου εισιτηρίου.



Ταχύτερη επαναδρομολόγηση

Σε περίπτωση ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά εντός τριών ωρών.

Εάν δεν το πράξουν, οι επιβάτες θα μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι τους και να διεκδικήσουν αποζημίωση έως και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου.

Περισσότερη διαφάνεια στις κρατήσεις

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στις αεροπορικές κρατήσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων θα εμφανίζονται εξαρχής μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς χειραποσκευής, διευκολύνοντας τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών.