Να διώξουν τον ελέφαντα απο το δωμάτιο

Ουδείς ζηλεύει τις τελευταίες ώρες τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουν κυριολεκτικώς πολύ άχαρο ρόλο όταν αναγκάζονται από τη μια να επιδεικνύουν τη συνέπειά τους στην ανάγκη διερεύνησης των καταγγελιών της Αρχής κατά της διαφθοράς, αλλά ως ακροβάτες σε τσίρκο επιχειρούν να μην εκθέσουν τον ελέφαντα, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο δωμάτιο. Το πόρισμα λένε μερικοί εντός του κόμματος, δίνει τη μεγάλη ευκαιρία στην ηγεσία να ξεφύγει από τη μέγγενη Αναστασιάδη και να ολοκληρωθεί η χειραφέτηση και απογαλακτισμός τους από τον επίτιμο Πρόεδρο. Η ευκαιρία υπάρχει και είναι πραγματική αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο είναι επαρκής η πολιτική τόλμη προς αυτή την κατεύθυνση. Κάπως χλωμό το βλέπουμε...

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