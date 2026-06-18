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Λουίς Ινάσιο Λούλα: «Σκεφτόμουν να πάρω τον Μέσι στη Βραζιλία για να ενισχύσει την ομάδα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Σκεφτόμουν να προσλάβω τον Μέσι για να παίξει στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα από τη Γενεύη, σε τοποθέτησή του με χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, την προβληματική εκκίνηση της Σελεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, λέγοντας ότι θα... προσλάμβανε τον Λιονέλ Μέσι για να ενισχύσει την ομάδα.

Η Βραζιλία ξεκίνησε τη διοργάνωση με ισοπαλία 1-1 απέναντι στο Μαρόκο, εμφανίζοντας μέτρια εικόνα, σε αντίθεση με την Αργεντινή, η οποία επικράτησε εντυπωσιακά της Αλγερίας με 3-0, χάρη σε χατ-τρικ του Μέσι.

«Σκεφτόμουν να προσλάβω τον Μέσι για να παίξει στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα από τη Γενεύη, σε τοποθέτησή του με χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος υπογράμμισε πάντως ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο «την πιο δυνατή ομάδα» του ομίλου της Σελεσάο.

Η Βραζιλία, πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την Αϊτή στη δεύτερη αγωνιστική, πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία.

Παρά το άσχημο ξεκίνημα, ο Λούλα υπενθύμισε ότι η Βραζιλία έχει στο παρελθόν κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούνταν φαβορί, όπως το 1994 και το 2002.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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