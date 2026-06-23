Jeddah Tower: Ο ουρανοξύστης που φιλοδοξεί να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος

Η κατασκευή του Jeddah Tower στη Σαουδική Αραβία έφτασε σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, καθώς ο υπό ανέγερση ουρανοξύστης ξεπέρασε τους 100 ορόφους, πλησιάζοντας τον στόχο να γίνει το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of India, το έργο, το οποίο για χρόνια παρέμενε στάσιμο λόγω καθυστερήσεων και οικονομικών δυσκολιών, έχει επανέλθει σε πλήρη τροχιά υλοποίησης.

Με την ολοκλήρωσή του, ο πύργος αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα σε ύψος, αφήνοντας πίσω το Burj Khalifa του Ντουμπάι, που σήμερα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με ύψος 828 μέτρων.

Σύμβολο της «Vision 2030»

Το Jeddah Tower αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της στρατηγικής «Vision 2030» της Σαουδικής Αραβίας, μέσω της οποίας το βασίλειο επιδιώκει να διαφοροποιήσει την οικονομία του και να μειώσει την εξάρτησή του από τα έσοδα του πετρελαίου.

Η ανέγερση του ουρανοξύστη εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της Jeddah Economic City, μιας νέας αστικής περιοχής που φιλοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις, επιχειρήσεις και τουρισμό.

Από πολυετείς καθυστερήσεις στην επανεκκίνηση

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2013, ωστόσο το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρές καθυστερήσεις και ουσιαστικά πάγωσε το 2018. Η κατασκευή επανεκκίνησε το 2025 και έκτοτε οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Η επίτευξη των 100 ορόφων θεωρείται σημαντικό ορόσημο, καθώς επιβεβαιώνει ότι το φιλόδοξο έργο έχει αφήσει πίσω του την αβεβαιότητα των προηγούμενων ετών και εισέρχεται στην τελική φάση της ανέγερσής του.

Τι θα περιλαμβάνει

Όταν ολοκληρωθεί, ο Jeddah Tower θα φιλοξενεί πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικούς χώρους και ένα από τα υψηλότερα παρατηρητήρια στον κόσμο. Οι αρχιτέκτονες του έργου εκτιμούν ότι ο πύργος θα αποτελέσει όχι μόνο ένα νέο παγκόσμιο αρχιτεκτονικό ορόσημο, αλλά και έναν καταλύτη για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στην περιοχή της Τζέντα. Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται σήμερα χρονικά στο 2028, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινοί ρυθμοί κατασκευής.