Έκπληκτος ο Άρον Λιούις: Το ακυκλοφόρητο άλμπουμ του έγινε υλικό συσκευασίας για merchandise της Τέιλορ Σουίφτ (βίντεο)

Έκπληκτος εμφανίστηκε ο Άρον Λιούις, όταν διαπίστωσε ότι σε παραγγελίες θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό συσκευασίας σκισμένες σελίδες από το νέο του άλμπουμ, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Σύμφωνα με τη New York Post / Page Six, το περιστατικό ήρθε στο φως όταν θαυμαστής της Σουίφτ δημοσίευσε βίντεο unboxing, στο οποίο εμφανίζονταν κομμάτια χαρτιού που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη συσκευασία προϊόντων της τραγουδίστριας.

Το ακυκλοφόρητο άλμπουμ μέσα στο κουτί

Όπως παρουσιάζει το δημοσίευμα, οι θαυμαστές που είχαν παραγγείλει τη νέα CD συλλογή της Τέιλορ Σουίφτ, με τίτλο «I Knew It, I Knew You», αρχικά πίστεψαν ότι τα σκισμένα χαρτιά περιείχαν κρυμμένους στίχους της τραγουδίστριας.

Ωστόσο, χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι τα χαρτιά περιείχαν στίχους, εικαστικό υλικό και σελίδες από το επερχόμενο άλμπουμ του Άρον Λιούις, με τίτλο «Give Me Back My Country».

Το άλμπουμ, σύμφωνα με τη New York Post, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου από τη Big Machine Label Group, πρώην δισκογραφική εταιρεία της Τέιλορ Σουίφτ, ενώ το merchandise της τραγουδίστριας διαχειρίζεται η Universal Music Group.

Η αντίδραση του Άρον Λιούις

Ο Λιούις, γνωστός ως frontman των Staind και πλέον και ως καλλιτέχνης της country σκηνής, σχολίασε το περιστατικό μέσω ανάρτησης στο X, απαντώντας στο βίντεο θαυμαστή.

«Να το νέο μου άλμπουμ, που δεν έχει καν κυκλοφορήσει ακόμη, σκισμένο ως χαρτί συσκευασίας σε merchandise της Τέιλορ Σουίφτ», έγραψε, εκφράζοντας την έκπληξη και την ενόχλησή του.

Oh look, there’s my new album, that hasn’t even been released yet, shredded as packaging paper in Taylor Swift merch. Ain’t that some shit. pic.twitter.com/77KhZ1ziI2 — Aaron Lewis (@Aaronlewismusic) June 25, 2026

Η New York Post μεταφέρει ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για το περιστατικό από την ομάδα του, καθώς, όπως είπε, δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος τα social media.

Μιλώντας στη USA Today, ο Λιούις εξήγησε ότι δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, όταν του μετέφεραν τι είχε συμβεί, η πρώτη του αντίδραση ήταν απορία για το πώς μπορεί να προέκυψε ένα τόσο περίεργο λάθος.

«Είναι το εξώφυλλο του νέου μου δίσκου»

Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως θαυμαστές είχαν λάβει κομμάτια από ένα άλμπουμ που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Όπως εξηγεί το δημοσίευμα, ο Λιούις αναγνώρισε στα σκισμένα χαρτιά υλικό από τον νέο του δίσκο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξώφυλλο και στοιχεία από την επερχόμενη κυκλοφορία του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι καλλιτέχνες εμπιστεύονται τις εταιρείες διανομής με το υλικό τους αρκετά πριν από την κυκλοφορία ενός άλμπουμ, περιμένοντας ότι αυτό θα διαχειριστεί με υπευθυνότητα.

«Δεν ξέρω πώς συνέβη»

Η New York Post επισημαίνει ότι ο Λιούις δεν έδωσε σαφή εξήγηση για το πώς το υλικό από το άλμπουμ του κατέληξε να χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας σε προϊόντα της Τέιλορ Σουίφτ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν πρόκειται για λάθος ή για κάτι πιο σκόπιμο. Όπως είπε, δεν θέλει να πιστέψει ότι υπήρξε κακόβουλη πρόθεση, αλλά δεν μπορεί και να το αποκλείσει.

«Δεν είναι παλιό υλικό που απλώς βρισκόταν κάπου και αποφάσισαν να το κάνουν χαρτί συσκευασίας. Είναι ο νέος μου δίσκος», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Δεν κατηγορεί την Τέιλορ Σουίφτ

Παρά την ενόχλησή του, ο Άρον Λιούις ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνη την Τέιλορ Σουίφτ για το περιστατικό.

Όπως υπενθυμίζει η New York Post, οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί το 2016 σε εκδήλωση της Big Machine Label Group στο Νάσβιλ, όταν και οι δύο συνδέονταν με την ίδια εταιρεία.

Ο Λιούις τόνισε ότι δεν θέλει να εμπλέξει τη Σουίφτ ούτε να της αποδώσει ευθύνη, σημειώνοντας ότι οι δυο τους κινούνται σε «πολύ διαφορετικούς κόσμους» και ότι η ίδια είναι τόσο μεγάλη σταρ που το δικό της περιβάλλον δεν διασταυρώνεται εύκολα με άλλους χώρους της μουσικής βιομηχανίας.

Όπως είπε, το γεγονός είναι απλώς ότι το εξώφυλλο του δικού του δίσκου βρέθηκε μέσα σε κουτί δώρου που προοριζόταν για θαυμαστές της.

«Δεν το κάνω για προώθηση»

Ο Λιούις επέμεινε επίσης ότι δεν επιθυμεί να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα του περιστατικού για να προωθήσει το νέο του άλμπουμ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο τραγουδιστής δήλωσε πως δεν θέλει ο κόσμος να θεωρήσει ότι το συμβάν χρησιμοποιείται ως ευκαιρία διαφήμισης της επερχόμενης κυκλοφορίας του.

Όπως υπογράμμισε, εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει πώς μια σκισμένη κόπια του artwork του νέου του δίσκου κατέληξε μέσα σε κουτί merchandise της Τέιλορ Σουίφτ για τους θαυμαστές της.