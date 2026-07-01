Ένεκα Μνήμης: Μνήμες Κτημαθκιώτικες, ο τελευταίος καφές του κυρ Γιώρκου

Στις 1 Ιουλίου 2019 καταγράφηκε μία από τις τελευταίες πολύτιμες στιγμές μνήμης της παλιάς Κτημαθκιάς.

Ο κυρ Γιώρκος, μια εμβληματική μορφή της γειτονιάς, κέρασε τον τελευταίο του καφέ και δέχθηκε να φωτογραφηθεί, αφήνοντας μια συγκινητική μαρτυρία για τις επόμενες γενιές, σύμφωνα με την μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου. «Να μας δουν τζιαι οι Κτημαθκιώτες», είπε με το γνώριμο χαμόγελό του και συμπλήρωσε: «Που τες τεσσερισίμισι είμαι δάμε, κόρη μου. Να πιουν οι επιστάτες τζιαι οι αρκάτες καφέν.» Στο μικρό καφενεδάκι, στη γωνιά της Παλιάς Ηλεκτρικής στην Πάφο, ο κυρ Γιώρκος, σημειώνει η κ. Τσέλεπου, ετοίμαζε καθημερινά τον πιο μερακλίδικο κυπριακό καφέ.

Το καφενείο του δεν αποτελούσε απλώς έναν χώρο συνάντησης, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, όπου εργάτες, επιστάτες και κάτοικοι αντάλλασσαν νέα, εμπειρίες και ιστορίες. Όπως αναφέρει η μελετήτρια της παράδοσης πέρα από τον καφέ του, ο κυρ Γιώρκος ξεχώριζε για τον πλούτο των αφηγήσεών του. Υπήρξε ένας αυθεντικός φορέας της προφορικής ιστορίας της Κτημαθκιάς, διατηρώντας ζωντανές μνήμες, γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την περιοχή και τους ανθρώπους της.

Η καταγραφή τέτοιων μαρτυριών αποτελεί πολύτιμη συμβολή στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία ενός τόπου διαμορφώνεται όχι μόνο από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά και από τους απλούς ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητα.

Ο κυρ Γιώρκος παραμένει στη συλλογική μνήμη ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αγάπη το στέκι του και τη γειτονιά του, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη ανθρωπιάς, παράδοσης και τοπικής ιστορίας. Ο τόπος μας και οι άνθρωποί μας, συνεχίζει η κ. Τσέλεπου, αξίζουν να θυμούνται. Γιατί η μνήμη είναι η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.