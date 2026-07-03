Συναρπαστική σειρά «Cape Fear»: Ο γιος της Κέιτ Γουίνσλετ σε ρόλο εφήβου με προβλήματα

Η σειρά -θρίλερ «Cape Fear», ριμέικ της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε του 1991 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (και της αρχικής κλασικής του 1962 με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ) έχει χαρακτηριστεί συναρπαστική.

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έχει τον πρωταγωνιστικό ως Max Cady, πρώην κατάδικο, που καταδιώκει τον δικηγόρο που τον έστειλε φυλακή, παρενοχλώντας την οικογένειά του.

Ο Τζο Άντερς, γιος της Κέιτ Γουίνσλετ και του Σαμ Μέντες υποδύεται ένα από τα παιδιά του δικηγόρου, τον Zach, έναν προβληματικό έφηβο στον οποίο η Cady εστιάζει.

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Zach ήταν το πόσο πολύ έχει στριμωχτεί» λέει ο 22χρονος, ο οποίος σύμφωνα με κριτικούς είναι εξαιρετικά καλός σε μια σειρά που δεν υστερεί σε ποιοτικές ερμηνείες. «Μου έστειλαν την περιγραφή του χαρακτήρα και τι του συμβαίνει. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, αλλά καθώς προχωρούσα στη σελίδα, το χαμόγελό μου σιγά σιγά έσβησε και αρχίζω να παίρνω βαριές ανάσες επειδή τον χειραγωγούν και τον κατακεραυνώνουν τόσο πολύ».

Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζο Άντερς, έχει ήδη αποβληθεί από το σχολείο για ένα περιστατικό με ένα κορίτσι. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτά που του επιφυλάσσει ο Max Cady.

Ο Άντερς θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανατολικά της Εδέμ» του Τζον Στάινμπεκ από το Netflix,

Αν και οι γονείς του είναι στο χώρο του κινηματογράφου αρχικά ο Άντερς αντιστάθηκε στην υποκριτική. «Ήθελα να το αποφύγω για πολύ καιρό» ανέφερε. «Πάντα την αγαπούσα πολύ, απλώς δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να την απολαύσω λόγω της οικογένειας στην οποία γεννήθηκα. Ένιωθα ότι δεν ήταν επιλογή. Έπειτα ήρθε η μέρα που σκέφτηκα: "Με ενδιαφέρει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να δω πώς θα λειτουργήσει για μένα"» εξήγησε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ