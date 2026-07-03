Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος θα αντικαταστήσει τον Χρίστο Μυλωνόπουλο στην ανακριτική ομάδα για το «Κράτος Μαφία»

Αντικαταστάτης του Χρίστου Μυλωνόπουλου στην πενταμελή ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει βρεθεί, με το όνομα του διακεκριμένου Έλληνα ποινικολόγου Ηλία Γ. Αναγνωστόπουλου να προωθείται για ένταξη στη σύνθεση που θα τεθεί προς έγκριση στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της αιφνίδιας παραίτησης του κ. Μυλωνόπουλου, ο οποίος αποχώρησε πριν ακόμη αναλάβει επίσημα καθήκοντα, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω προηγούμενης επαγγελματικής του εμπλοκής σε νομική υπόθεση.

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Αναγνωστόπουλος θα ενταχθεί στην ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», αντικαθιστώντας τον Χρίστο Μυλωνόπουλο και συμπληρώνοντας τη σύνθεση της ομάδας υπό τον επικεφαλής Βασίλειο Σκουρή.

Το βιογραφικό του κ. Αναγνωστόπουλου

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ένας από τους πλέον προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στο ποινικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Διαθέτει μακρά ακαδημαϊκή πορεία, σημαντική συγγραφική δραστηριότητα και πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς και διεθνών νομικών συνεργασιών.

Διαθέτει εξειδίκευση στο οικονομικό και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, καθώς και στην ποινική δικονομία, ενώ έχει χειριστεί σειρά ιδιαίτερα σημαντικών υποθέσεων που αφορούν οικονομικό έγκλημα, διαφθορά, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τραπεζική και φορολογική απάτη, ευρωπαϊκές κυρώσεις και εκδόσεις.

Παράλληλα, το 2003 ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος ήταν συνήγορος πολιτικής αγωγής υπέρ Αμερικανών θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου

Η διεθνής του αναγνώριση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην έκδοση Lexology Index 2026 κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως στις έρευνες και στην υπεράσπιση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, ενώ οι οδηγοί Chambers Europe 2026 και Legal 500 EMEA 2026 τον συγκαταλέγουν στους κορυφαίους δικηγόρους του χώρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία του σε υποθέσεις διαφθοράς, απάτης και ξεπλύματος χρήματος.

Παράλληλα, έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον νέο Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και συμμετέχει σε σειρά διεθνών οργανισμών και επιστημονικών φορέων.

Το σκεπτικό πίσω από την παραίτηση του Χρίστου Μυλωνόπουλου

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ο κ. Μυλωνόπουλος έθεσε εαυτόν εκτός της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών όχι επειδή προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα ουσίας ή σύγκρουσης συμφέροντος, αλλά για λόγους θεσμικής ευαισθησίας και με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας εμπιστοσύνης στη διαχείριση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται, η απόφασή του κινείται προς την κατεύθυνση της προστασίας της διαδικασίας από οποιαδήποτε σκιά ή άδικη εντύπωση, ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει απρόσκοπτα, με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και θεσμική θωράκιση.